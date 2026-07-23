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اننت ناگ دہشت گردانہ حملے کے بعد بڑی کارروائی، لشکرِ طیبہ کے دو دہشت گردوں کے مکانات مسمار
سکیورٹی ایجنسیوں اور انتظامیہ نے ضلع میں سرگرم لشکرِ طیبہ (LeT) کے دو دہشت گردوں کے مکانات مسمار کر دیے۔
Published : July 23, 2026 at 9:39 AM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (اشفاق احمد میر): اننت ناگ کے لال چوک میں جموں و کشمیر پولیس کے ایک اہلکار کی دہشت گردانہ حملے میں ہلاکت کے ایک روز بعد سکیورٹی ایجنسیوں اور انتظامیہ نے ضلع میں سرگرم لشکرِ طیبہ (LeT) کے دو دہشت گردوں کے مکانات مسمار کر دیے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق مسمار کیے گئے مکانات عادل ٹھوکر ساکن گوری، بجبہاڑہ اور ہارون گنائی ساکن حسن پورہ، اننت ناگ کے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ضلع میں دہشت گردوں اور ان کے معاون نیٹ ورک کے خلاف جاری وسیع کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔
پولیس ہیڈ کانسٹیبل پر کی گئی تھی فائرنگ
واضح رہے کہ منگل کی دوپہر لال چوک اننت ناگ میں دہشت گردوں نے ایک پولیس اہلکار کو نشانہ بناتے ہوئے اس پر اندھا دھند فائرنگ کی تھی۔ حملے کے فوراً بعد زخمی اہلکار کو تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹروں کی بھرپور کوششوں کے باوجود وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا۔
واقعے کے بعد پورے لال چوک اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ پولیس، فوج اور نیم فوجی دستوں نے مشترکہ طور پر علاقے کا محاصرہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر تلاشی اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ داخلی و خارجی راستوں پر اضافی ناکے قائم کیے گئے تھے جب کہ مشتبہ افراد کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج سے مدد
پولیس ذرائع کے مطابق حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے جائے وقوعہ اور اطراف کے علاقوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج، تکنیکی شواہد اور دیگر اہم معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ تفتیشی ٹیمیں مختلف زاویوں سے معاملے کی تحقیقات میں مصروف ہیں تاکہ حملے کے پس پردہ سازش کو بے نقاب کیا جا سکے۔
پولیس نے بتایا تھا کہ بدھ کے روز اننت ناگ کے لال چوک علاقے میں دہشت گردوں نے جموں و کشمیر پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل پر فائرنگ کی تھی، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اس واقعے کے بعد پورے جنوبی کشمیر میں سکیورٹی مزید سخت کر دی گئی اور دہشت گردوں کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں شروع کی گئیں۔
حکام کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی اور دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
واقعے کی تفصیلات اور آج کی کارروائی سے متعلق مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔