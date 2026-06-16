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ڈیزائن پر اعتراض، چنانی - ناشری ٹنل کا توسیعی منصوبہ نظرثانی کے مرحلے میں
تکنیکی کمیٹی نے نئے منصوبے کے دہانے کو ناشری کی جانب ایمرجنسی ٹنل سے جوڑنے کی تجویز پر اعتراض کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 16, 2026 at 3:19 PM IST
جموں(عامر تانترے): نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر ٹریفک کے بڑھتے دباؤ کو کم کرنے کے لیے چنانی -ناشری ٹنل میں ایک نئی دو لین والی ٹیوب تعمیر کرنے جا رہی ہے۔
اس منصوبے کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (DPR) تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور حکومت ہند نے بھی اسے تقریباً منظوری دے دی ہے۔ تاہم تعمیراتی کام کے لیے ٹینڈر جاری کرنے سے قبل این ایچ اے آئی کی پروجیکٹ اپریزل اینڈ ٹیکنیکل اسکرٹنی کمیٹی (PATSC) نے ٹنل کے ناشری جانب نئے دہانے کے ڈیزائن پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔
این ایچ اے آئی کے حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ نئی دو لین والی ٹیوب کی تعمیر کا مقصد ٹنل کی گنجائش بڑھانا اور زیادہ گاڑیوں کی آمدورفت کو ممکن بنانا ہے۔
ایک افسر کے مطابق: "نئی ٹیوب کی مجموعی لمبائی تقریباً 9.35 کلومیٹر ہوگی، جو موجودہ ٹنل سے 135 میٹر زیادہ ہے، جبکہ اس منصوبے پر تقریباً 2659 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔"
اس وقت چنانی - ناشری ٹنل میں دو ٹیوبیں ہیں۔ ایک مرکزی ٹیوب ہے جس سے دونوں سمتوں کی گاڑیاں گزرتی ہیں، جبکہ دوسری ایمرجنسی یا "اسکیپ ٹنل" ہے، جو کسی ہنگامی صورتحال میں مسافروں اور گاڑیوں کو محفوظ نکالنے کے لیے بنائی گئی ہے۔
حکام کے مطابق، جب ڈی پی آر تیار کی گئی تو انجینئروں نے تجویز دی تھی کہ ناشری کی جانب نئی ٹیوب کا آغاز ایمرجنسی ٹنل کے ساتھ جوڑا جائے اور چند سو میٹر آگے جا کر اسے الگ ٹیوب کی شکل دے دی جائے۔ یہ تجویز ناشری جانب محدود جگہ کی وجہ سے دی گئی تھی۔ تاہم PATSC نے اس تجویز پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے این ایچ اے آئی کو ہدایت دی تھی کہ نئی ٹیوب کے دہانے کو ایمرجنسی ٹنل کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ کمیٹی کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی ٹنل کا بنیادی مقصد برقرار رہنا چاہیے۔
افسر نے بتایا کہ کمیٹی کا ماننا ہے کہ اگر نئی ٹیوب کا دہانہ ایمرجنسی ٹنل سے جوڑا گیا تو کسی حادثے یا ہنگامی صورتحال کے دوران ریسکیو آپریشن متاثر ہو سکتا ہے۔ اعتراض سامنے آنے کے بعد منصوبے کو نظرثانی کے لیے این ایچ اے آئی ہیڈکوارٹر کے جموں و کشمیر ڈویژن کے پاس بھیج دیا گیا ہے، جہاں اب نئے ڈیزائن پر غور کیا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق ڈی پی آر تیار کرنے والی کمیٹی نے ناشری کی جانب سے نئی ٹیوب کو ایمرجنسی ٹنل سے جوڑنے کی تجویز پہاڑی کے دھنسنے کے خدشات کے پیش نظر دی تھی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ : "ناشری کی جانب اپروچ روڈ کو مزید چوڑا کرنے کے لیے پہاڑی کو مزید کاٹنا ممکن نہیں، کیونکہ اس سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اور پہاڑی کا بڑا حصہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نئی ٹیوب کو ایمرجنسی ٹنل کے ساتھ جوڑنے کی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم اب کمیٹی کے اعتراض کے بعد نئے متبادل پر غور کیا جا رہا ہے۔"
ذرائع نے مزید کہا کہ ایک ممکنہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ ٹنل کے دہانے کو کچھ زیادہ چوڑا بنایا جائے، بٹوٹ کی طرف جانے والی سڑک کو ٹنل کے اپروچ روڈ سے جوڑا جائے اور پرانی قومی شاہراہ پر بٹوٹ کے لیے ایک نیا پل تعمیر کیا جائے۔ اس بارے میں حتمی فیصلہ این ایچ اے آئی ہیڈکوارٹر کرے گا۔
چنانی - ناشری ٹنل اس وقت بھارت کی سب سے طویل روڈ ٹنل ہے، جسے 2 اپریل 2017 کو وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام کے لیے وقف کیا تھا۔ اس ٹنل کی بدولت پٹنی ٹاپ سے گزرنے والی پرانی قومی شاہراہ کو بائی پاس کیا گیا اور سرینگر جموں سفر کا دورانیہ تقریباً دو گھنٹے کم ہو گیا۔
این ایچ اے آئی کو امید ہے کہ ڈی پی آر کی حتمی منظوری اور ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد تعمیراتی کام پانچ سال سے کم عرصے میں مکمل کیا جا سکے گا۔
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