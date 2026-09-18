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لداخ: زنسکارمیں سڑک کے تعمیراتی کام کے دوران مٹی دھنس گئی، کشتواڑ کے دو مزدور ہلاک، تین زخمی
حادثہ جمعرات کو اس وقت پیش آیا جب مزدور زنسکار میں محکمہ سڑک و عمارت کے تحت ایک سڑک کے منصوبے پر کام کررہے تھے
Published : September 18, 2026 at 12:03 PM IST
سرینگر: حکام نے جمعہ کو بتایا کہ زنسکار میں رالاکُنگ گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر تعمیراتی کام کے دوران 'جنگچن' کے قریب مٹی دھنس گئی، جس کی وجہ سے کشتواڑ کے دو مزدور ہلاک اور تین دیگر زخمی ہو گئے۔
یہ حادثہ جمعرات کو اس وقت پیش آیا جب مزدور زنسکار میں محکمہ سڑک و عمارت کے تحت ایک سڑک کے منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ نرم مٹی کے اچانک دھنسنے سے دو مزدور ملبے تلے دب گئے۔
حکام نے بتایا کہ زنسکار پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے ٹونگری ریسکیو ٹیم، سی آر پی ایف اور ہندوستانی فوج کے دستوں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائی کی۔ کافی کوششوں کے بعد دونوں مزدوروں کو ملبے سے باہر نکالا گیا۔
مہلوکین کی شناخت 24 سالہ عبدالرشید ولد محمد صفی اور 26 سالہ پون کمار کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں کا تعلق جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ سے تھا۔
حادثے میں تین دیگر مزدور زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد کے لیے لے جایا گیا۔ ان کی شناخت 35 سالہ غلام محمد ولد محمد رمضان، عمر وانی ولد ظہور احمد اور منیب بشیر ولد بشیر احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ تینوں بھی کشتواڑ کے رہائشی ہیں۔ منیب بشیر کی حالت مستحکم بتائی جارہی ہے۔
یہ پانچوں مزدور سڑک کی تعمیر کے منصوبے پر کام کرنے والے جموں و کشمیر کے ایک ٹھیکیدار کے پاس ملازم تھے۔
یہ حادثہ ایسے وقت میں پیش آیا جب سالانہ 'زنسکار فیسٹیول' جاری تھا۔ یہ تقریب خطے کی ثقافت، مقامی مصنوعات اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھری ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے منگل کو زنسکار فیسٹیول میں شرکت کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس تقریب میں ہزاروں سیاحوں اور مقامی لوگوں نے حصہ لیا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ فیسٹیول میں مقامی مصنوعات کی نمائش اور فروخت بھی کی جا رہی تھی۔ سکسینہ نے کہا کہ زنسکار کو ضلع کا درجہ ملنے کے بعد، اس سال پہلی بار زنسکار فیسٹیول کو لداخ کے سرکاری سیاحتی کیلنڈر میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے سالوں میں اس فیسٹیول کو وسعت دینے اور اسے ایک ایسی تقریب بنانے کی کوشش کی جائے گی جو پورے ہندوستان اور بیرون ملک سے سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرے۔ پہاڑوں، وادیوں اور جھیلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سکسینہ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ "زنسکار ایک انتہائی خوبصورت وادی ہے۔" انہوں نے نشاندہی کی کہ اس خطے میں سیاحت کے وسیع امکانات موجود ہیں اور اسے مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ انتظامیہ زنسکار کو سیاحت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر فروغ دینے کے لیے کام کرے گی اور سیاحوں کی حوصلہ افزائی کرے گی کہ وہ یہاں کے قدرتی مناظر اور ثقافتی ورثے کا تجربہ کریں۔
انہوں نے فیسٹیول میں شرکت کرنے پر مقامی لوگوں کو مبارکباد دی اور تقریب میں فن کا مظاہرہ کرنے والے فنکاروں کی تعریف کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ فیسٹیول بالآخر قومی اور بین الاقوامی سطح پر شناخت حاصل کر لے گا۔
سکسینہ نے لداخ میں بنیادی ڈھانچے کی توسیع پر بھی زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ خطے میں سڑکوں کا نیٹ ورک 2019 میں تقریباً 1,700 کلومیٹر سے بڑھ کر آج تقریباً 4,400 کلومیٹر تک پہنچ گیا ہے۔
انہوں نے لداخ میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا بھی ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ گزشتہ ماہ اس میں تقریباً 56 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے سیاحت میں اس اضافے کو پوری یونین ٹیریٹری میں بنیادی ڈھانچے اور سیاحتی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت سے منسوب کیا۔
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