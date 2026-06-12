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رامبن میں سڑک حادثہ، گہری کھائی میں کار گرنے سے دو نوجوان جاں بحق
حادثہ کے فوری بعد پولیس اور مقامی افراد فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور بڑے پیمانے پر بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔
Published : June 12, 2026 at 9:45 PM IST
رامبن : جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں جمعہ کی شام ایک المناک سڑک حادثے میں دو نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ افسوسناک واقعہ بانہال کے چملواس۔نیل رابطہ سڑک پر لیورا کے جنگلاتی علاقے میں پیش آیا، جہاں ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر سڑک سے پھسل گئی اور سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گری۔
اطلاعات کے مطابق حادثے کی خبر ملتے ہی بانہال پولیس، مقامی افراد اور بانہال والنٹیئرز کے رضاکار فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور بڑے پیمانے پر بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔ اسٹیشن ہاؤس آفیسر بانہال عاشق حسین لون نے بتایا کہ حادثہ انتہائی شدید نوعیت کا تھا اور گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، جس کے باعث اس میں سوار افراد گاڑی کے ملبے میں بری طرح پھنس گئے تھے۔
انہوں نے کہا کہ ریسکیو ٹیموں کو متاثرین کو گاڑی سے نکالنے کے لیے کافی مشقت کرنی پڑی۔ حادثے میں ایک نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا، جبکہ دوسرے شدید زخمی نوجوان کو فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال بانہال منتقل کیا گیا، تاہم وہ راستے میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت عامر احمد ولد محمد شفیع چوپان اور ذیشان وانی ولد عبد اللطیف وانی ساکنان باٹو نیل، تحصیل رامسو، ضلع رامبن کے طور پر کی گئی ہے۔
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پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں تاکہ حادثے کی اصل وجوہات کا پتہ چلایا جا سکے۔ قانونی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد دونوں نوجوانوں کی لاشیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دی جائیں گی۔ اس دلخراش حادثے کے بعد پورے علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے اور مقامی لوگوں نے سڑکوں کی حالت اور حفاظتی اقدامات پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔