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رامبن میں این ایچ 44 پر رامسو کے قریب پہاڑ سے پتھر گر کر مسافر ٹیمپو سے ٹکرایا، دو افراد ہلاک اور چار زخمی
حکام کے مطابق حادثے کے وقت ٹمپو ٹریولر میں سات مسافر سوار تھے۔ ایک مسافر کی موقع پر ہی موت ہوگئی۔
Published : July 22, 2026 at 4:27 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں بدھ کی دوپہر جموں-سری نگر قومی شاہراہ (این ایچ-44) پر رامسو کے قریب گنگرو علاقے میں پہاڑی سے گرے پتھروں کی زد میں آکر ایک ٹمپو ٹریولر میں سوار دو افراد جاں بحق جبکہ چار دیگر زخمی ہوگئے۔
ذرائع کے مطابق ٹمپو ٹریولر (رجسٹریشن نمبر JK06B-9842) بانہال سے رامبن کی جانب جا رہا تھا کہ گنگرو کے حساس علاقے سے گزرتے ہوئے اچانک پہاڑی سے گرے پتھروں کی زد میں آگیا، جس کے نتیجے میں گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور اس میں سوار مسافر اندر پھنس گئے۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، ہمالین کیو آر ٹی رامسو کے رضاکاروں اور بانہال والنٹیئرز کے ارکان نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ امدادی ٹیموں نے زخمیوں اور دیگر مسافروں کو تباہ شدہ گاڑی سے باہر نکال کر علاج کے لیے پرائمری ہیلتھ سینٹر (پی ایچ سی) رامسو منتقل کیا۔
حکام کے مطابق حادثے کے وقت ٹمپو ٹریولر میں سات مسافر سوار تھے۔ ایک مسافر کی موقع پر ہی موت ہوگئی، جبکہ دوسرا مسافر پی ایچ سی رامسو میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ حادثے میں چار دیگر مسافر زخمی ہوئے، جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ انہیں مزید علاج کے لیے ضلع اسپتال رامبن منتقل کر دیا گیا ہے۔
یہ حادثہ رامبن سیکٹر میں مسلسل بارش کے دوران پیش آیا۔ بارش کے باعث این ایچ-44 کے متعدد حساس مقامات پر پتھر گرنے اور لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے، جس سے شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ مسافروں کی سلامتی کو بھی خطرات لاحق ہیں۔