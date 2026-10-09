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راجوری میں سڑک حادثہ، دو افراد کی موت، پانچ کی حالت نازک
صوبہ جموں کے راجوری ضلع میں جمعہ کی شام ایک مسافر بردار گاڑی پھسلنے سے یہ حادثہ پیش آیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 9, 2026 at 7:53 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:56 PM IST
راجوری (جہانگیر خان): صوبہ جموں کے راجوری ضلع میں جمعہ کی شام ایک مسافر بردار گاڑی حادثہ کا شکار ہوئی جس میں کم از کم دو افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہوئے جن میں سے قریب پانچ کی حالت انتہائی نازک بتائی جا رہی ہے۔
حکام نے بتایا کہ یہ حادثہ جمعہ کی شام تقریباً 6 بجے موگلہ کے بدھوگ علاقے میں پیش آیا، جو پولیس پوسٹ ٹھیریاتھ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ حکام کے مطابق مسافر گاڑی سڑک سے پھسل گئی جس کے نتیجے میں دو افراد کی موقع پر ہی موت ہوگئی جبکہ پانچ دیگر شدید زخمی ہوگئے۔
حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور پولیس نے حادثہ کی جگہ پہنچ کر زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جارہی ہے۔
پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کردی ہے۔ فوت ہونے والے شہریوں میں سٹھ سالہ پریتم سنگھ اور چالیس سالہ بلویر سنگھ شامل ہے۔ بلویر سنگھ پیشے سے ایک استاد بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ قانونی و طبی لوازمات کی تکمیل کے بعد فوت ہوئے شہریوں کی جسدخاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
Chief Minister expressed deep grief over the tragic road accident in Rajouri, in which precious lives were lost and several others were injured. Conveying his heartfelt condolences to the bereaved families, the Chief Minister directed the district administration to expedite rescue operations and ensure the best possible treatment for all the injured.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) October 9, 2026
ادھر، جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سڑک حادثہ میں ہوئے جانی نقصان پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ وہیں انہوں نے متعلقہ حکام سے حادثہ میں زخمی ہوئے افراد کا بہتر سے بہتر علاج فراہم کرنے کے احکامات بھی صادر کیے ہیں۔
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