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کولگام میں ناکہ چیکنگ کے دوران 2 افراد گرفتار: چینی پستول، دستی بم اور گولہ بارود برآمد
پانیواہ میں فورسز کی مشترکہ کارروائی میں دو افراد گرفتار، مقدمہ درج کرکے نیٹ ورک کا سراغ لگانے تفتیش کا آغاز کیا گیا۔
Published : November 8, 2026 at 6:28 PM IST
کولگام (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں سیکیورٹی فورسز نے ناکہ چیکنگ کے دوران دو مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے چینی ساختہ پستول، دو ہینڈ گرینیڈ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اتوار کو ضلع کولگام کے علاقے پانی واہ میں سیکیورٹی فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم معمول کی ناکہ چیکنگ پر تعینات تھی۔
اسی دوران باغات کی سمت سے کولگام کی طرف پیدل آنے والے دو افراد کو مشکوک حرکات و سکنات کی بنیاد پر روکا گیا۔ تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے ایک چینی ساختہ پستول، ایک میگزین، 9 ایم ایم کے دو زندہ کارتوس اور دو چینی دستی بم برآمد ہوئے۔ حفاظتی دستوں نے اسلحہ و گولہ بارود کو فوری طور پر ضبط کر کے دونوں افراد کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا۔
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متعلقہ تھانے میں قانون کی مجاز دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار شدگان سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیاں اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ کھیپ کہاں سے حاصل کی گئی تھی اور آیا ملزمان کا تعلق کسی عسکری تنظیم یا غیر قانونی نیٹ ورک سے ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی تفتیش مکمل ہونے کے بعد معاملے کی مزید تفصیلات عام کی جائیں گی۔