ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجیہ سبھا انتخابات: دو آزاد امیدواروں نے کی نیشنل کانفرنس کی حمایت، چوتھی نشست جیتنے کی امید روشن
جموں و کشمیر راجیہ سبھا انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل پانچ بجے کامیاب امیدواروں کا کیا جائے گا اعلان۔
Published : October 24, 2025 at 4:29 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر میں راجیہ سبھا کی چار نشستوں کے لیے جاری انتخابات میں لنگیٹ اور شوپیاں سے تعلق رکھنے والے دو آزاد ارکان اسمبلی نے حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کر دیا، جس کے ساتھ ہی این سی کا چوتھی نشست پر بھی کامیابی کا امکان واضح ہو گیا ہے۔
دونوں ارکان نے ووٹنگ سے قبل اسمبلی سیکریٹریٹ میں اپنی حمایت ظاہر کی۔ این سی کے امیدوار عمران نبی ڈار اب بی جے پی کے ست پال شرما کے خلاف مضبوط پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ قبل ازیں پیپلز ڈیموکریٹک (پی ڈی پی) کے تین اور کانگریس کے چھ ارکان بھی نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹنگ کے لیے تیار ہیں۔
بی جے پی کے پاس 28 ووٹ ہیں جبکہ حکومتی اتحاد کو پی ڈی پی اور آزاد ارکان کی حمایت سے برتری حاصل ہے۔ عام آدمی پارٹی کے واحد رکنِ اسمبلی نے جیل میں خفیہ ووٹ ڈالا اور پیپلز کانفرنس کے سجاد لون نے ووٹنگ سے اجتناب کیا۔ این سی کے چودھری محمد رمضان، سجاد کیچلو، گرمندر سنگھ اوبرائی اور عمران نبی ڈار انتخابات میں میدان میں ہیں جبکہ بی جے پی کے ست پال شرما، علی محمد ڈار اور راکیش مہاجن مخالف امیدوار ہیں۔ قوی امکان ہے کہ نیشنل کانفرنس تین نشستیں ضرور حاصل کرے گی جبکہ چوتھی نشست پر مقابلہ سخت ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
این سی راجیہ سبھا کی چاروں نشستیں جیتے گی، اپوزیشن لیڈر بے بنیاد دعوے بند کریں: وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ