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مرکز نے جموں و کشمیر سے دو سینئر آئی اے ایس افسران کا تبادلہ کیا
دونوں افسران حال ہی میں مقرر کیے گئے چیف سکریٹری سجن سنگھ یادو سے سینئر ہیں-
Published : October 27, 2026 at 10:49 PM IST
سری نگر: بھارتی حکومت کی جانب سے 1995 بیچ کے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس (آئی اے ایس) کے افسر سجاد سنگھ یادو کو جموں و کشمیر کا چیف سیکرٹری مقرر کرنے کے چند دن بعد، دو سینئر بیوروکریٹس کا مرکزی زیر انتظام علاقہ سے تبادلہ کر دیا گیا ہے۔
وزارت داخلہ نے آئی اے ایس افسران اشونی کمار (1992 بیچ) اور آشیش چندر ورما (1994 بیچ) کا جموں و کشمیر سے دہلی تبادلہ کر دیا ہے۔ دونوں افسران حال ہی میں مقرر کیے گئے چیف سکریٹری سجن سنگھ یادو سے سینئر ہیں، جو 1 نومبر 2026 کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد موجودہ چیف سکریٹری اٹل ڈلو کے بعد عہدہ سنبھالیں گے۔
کمار جموں و کشمیر میں پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے فنانشل کمشنر (ایڈیشنل چیف سکریٹری) تھے، جن کے پاس کان کنی کے محکمے کا اضافی چارج تھا۔ انہیں گزشتہ سال جموں و کشمیر میں تعینات کیا گیا تھا۔
ورما زرعی پیداوار کے محکمے میں فنانشل کمشنر (ایڈیشنل چیف سکریٹری) تھے۔ وہ جموں میں بھی تعینات تھے اور وہاں ایک سال تک خدمات انجام دیں۔ کمار اور ورما کے علاوہ، یادو شالین کابرا، دھیرج گپتا، نوین چودھری، اور وپل پاٹھک سے جونیئر ہیں۔
کابرا 1992 بیچ کے آئی اے ایس افسر ہیں، جو فی الحال جل شکتی محکمہ میں فنانشل کمشنر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ محکمہ ریونیو میں فنانشل کمشنر کا اضافی چارج بھی رکھتے ہیں، اور اسٹیٹس اینڈ ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری بھی ہیں۔ پاٹھک، جو مرکزی ڈیپوٹیشن پر ہیں، 1992 بیچ کے افسر بھی ہیں۔
گپتا 1993 بیچ کے افسر ہیں اور چیف منسٹر کے ایڈیشنل چیف سکریٹری کے طور پر تعینات ہیں۔ چودھری 1994 بیچ کے افسر ہیں، جو اس وقت دہلی میں تعینات ہیں۔
تین سینئر افسران، شیلیندر کمار (جو محکمہ خزانہ میں فنانشل کمشنر کے طور پر تعینات ہیں)، انیل کمار سنگھ (جو پی ڈیبلیو ڈی آر اینڈ بی ڈیپارٹمنٹ میں فنانشل کمشنر کے طور پر تعینات ہیں)، اور روہت کنسل، یادو کے 1995 بیچ کے ساتھی ہیں۔
کنسل، جو 2018 میں سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے پرنسپل سکریٹری سمیت کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، فی الحال نئی دہلی میں دیہی ترقی محکمہ کے سکریٹری کے طور پر تعینات ہیں۔ وہ دو سال پہلے وہاں تعینات ہوئے تھے۔
سابقہ ریاست جموں و کشمیر میں، آئی اے ایس افسران کو جموں و کشمیر کیڈر میں تعینات کیا گیا تھا۔ تاہم، آرٹیکل 370 کی منسوخی اور ریاست کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کرنے کے بعد، اس کیڈر کو (اروناچل پردیش، گوا اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں) کیڈر میں ضم کر دیا گیا۔ اس کیڈر کے آئی اے ایس اور آئی پی ایس افسران اب اے پی، گوا اور دیگر مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تعینات ہیں۔