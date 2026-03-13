دو دریائی گھوڑے ٹرین کے ذریعے چنئی سے بحفاظت جموں کے چڑیا گھر پہنچ گئے
جموں کے چڑیا گھر میں دو ہپوز کی آمد سے چڑیا گھر کی کشش میں اضافہ اور مقامی سیاحت کو فروغ دینے کی امید ہے۔
Published : March 13, 2026 at 10:49 PM IST
جموں:(اشرف غنائی) جموں و کشمیر وائلڈ لائف پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور انڈین ریلوے کے درمیان ہم آہنگی کی ایک عمدہ مثال کے طور پر، چنئی سینٹرل سے لائے گئے دو دریائی گھوڑے جمعہ کو جموں ریلوے اسٹیشن پر بحفاظت پہنچ گئے۔ بعد میں ان جانوروں کو جموں کے جمبو چڑیا گھر بھیج دیا گیا۔
ریلوے حکام کے مطابق ہپوز کو ٹرین نمبر 16031، انڈمان ایکسپریس سے منسلک خصوصی پارسل کوچ میں لے جایا گیا تھا۔ تقریباً 2,804-کلومیٹر کے سفر میں تقریباً 51 گھنٹے لگے، جو سڑک کے ذریعے سفر کرنے سے نمایاں طور پر تیز ہے۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ جنگلی حیات کے ماہرین اور جانوروں کے ڈاکٹروں کی ایک خصوصی ٹیم پورے سفر میں جانوروں کے ساتھ رہی اور انہیں باقاعدہ خوراک اور پانی سمیت مناسب دیکھ بھال فراہم کی۔
ریلوے حکام نے اس آپریشن کو جموں ریلوے ڈویژن کے لیے طویل فاصلے تک جنگلی حیات کی نقل و حمل کے میدان میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ جموں و کشمیر وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور محکمہ ریلوے کے درمیان قریبی تال میل کے ذریعے پوری نقل مکانی کی گئی تھی۔ ریلوے حکام نے وضاحت کی کہ سڑک کی نقل و حمل کے مقابلے میں ریل ٹرانسپورٹ کو بڑے جانوروں کی نقل و حمل کے لیے ایک محفوظ اور کم دباؤ والا اختیار سمجھا جاتا ہے۔
ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر، اچیت سنگھل نے کہا کہ ریلوے کے عملے اور جنگلی حیات کے ماہرین نے 51 گھنٹے کے سفر کے دوران ہموار اور پریشانی سے پاک ٹرانزٹ کو یقینی بناتے ہوئے مسلسل ہم آہنگی برقرار رکھی۔ انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ 3 مارچ کو جنگلی حیات کی ایک کھیپ، جس میں دو ہمالیائی کالے ریچھ اور دو چیتے کی بلیاں شامل تھیں، کو ٹرین نمبر 16032 کے ذریعے جموں سے چنئی تک کامیابی کے ساتھ پہنچایا گیا۔ انہوں نے اسے جنگلی حیات کی نقل و حمل کے میدان میں ایک اور تاریخی آپریشن قرار دیا۔