کشمیر میں اسلحہ سمیت دو افراد گرفتار
گرفتار کیے گئے دونوں افراد کے خلاف یو اے پی اے کے تحت پولیس اسٹیشن ایم آر گنج میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 12, 2026 at 1:11 PM IST
سرینگر: کشمیر میں اسلحہ اور گولہ بارود رکھنے کے الزام میں دو افراد کو انسدادِ دہشت گردی قانون (UAPA)کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت فیصل احمد بٹ اور فیصل احمد گورو کے طور پر کی ہے اور دونوں سرینگر کے رہائشی ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق دونوں ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے اور جوں ہی وہ شہر کے بابا ڈیمب علاقے میں قائم ایک چیک پوائنٹ کے نزدیک پہنچے تو پولیس نے انہیں رکنے کا اشارہ دیا۔ تلاشی کے دوران پولیس نے ان کے قبضے سے ایک پستول، تین میگزین، 21 کارتوس اور کالعدم عسکری تنظیم لشکر طیبہ کے پوسٹر برآمد کیے۔ اس کے علاوہ ان کے موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے۔
جومں کشمیر پولیس نے دونوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ کیس سرینگر کے ایم آر گنج پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ گزشتہ ماہ سے اب تک سرینگر پولیس نے ایک خاتون سمیت 11 افراد کو انسدادِ دہشت گردی قانون کے تحت گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاریاں لشکرِ طیبہ کے ایک بین ریاستی دہشت گرد ماڈیول کے بے نقاب ہونے کے بعد عمل میں آئیں ہیں۔ اس معاملے کی تحقیقات نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کر رہی ہے۔
حکام کے مطابق دہشت گرد تنظیموں کے معاون نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔
