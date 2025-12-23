گاندربل میں دو منشیات فروش گرفتار، نشہ آور اشیا برآمد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل میں دو منشیات فروش گرفتار، نشہ آور اشیا برآمد
گاندربل پولیس نے دو منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے ہیروئن نما مادہ برآمد کرکے ایک اہم کامیابی حاصل کی۔
Published : December 23, 2025 at 7:19 PM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے) منشیات اسمگلنگ کے خلاف مہم کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے جموں و کشمیر پولیس نے وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں دو منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے ان کی تحویل سے ہیروئن جیسا ممنوعه ماده بر آمد کیا ہے۔ پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پولیس اسٹیشن کھیر یونیورسٹی تولہ مولہ روڈ پر ایک ناکے کے دوران ایک ماروتی کار زیر رجسٹریشن نمبر 3866 - JK01U کو روکا گیا۔
انہوں نے کہا کہ چیکنگ کے دوران دو افراد شوکت احمد بٹ ولد بشیر احمد بٹ اور سمیر احمد بٹ ولد محمد مظفر بٹ تعلیم یافتہ ایم بی اے طالب علم ساکینہ بٹونہ گاندربل کو گرفتار کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تلاشی کے دوران ان کی تحویل سے ہیروین جیسا ممنوعہ مواد بر آمد کیا گیا جس کو بعد میں قانونی طریقہ کار کے مطابق ضبط کیا گیا۔
پولیس ترجمان نے بتایا کہ اس ضمن میں پولیس اسٹیشن کھیر بھوانی میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے متعلقہ دفعات کے تحت زیر ایف آئی آر نمبر 41/2025 ایک مقدمہ درج کیا گیا اور مزید تحقیقات شروع کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ گاندربل پولیس منشیات کی بیخ کنی کو یقینی بنانے کے لئے پر عزم ہے۔ انہوں نے لوگوں سے منشیات کی اسمگلنگ سے متعلق کسی بھی جانکاری کی فراہمی میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے۔