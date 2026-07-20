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ماتا ویشنو دیوی بھون کے قریب مبینہ فحش حرکت، ریاسی پولیس نے دو ملزمان کو حراست میں لیا
گرفتار ملزمان میں ایک کی شناخت پریتم سنگھ ولد کرنیل سنگھ ساکن تلواڑہ، ضلع ریاسی کے طور پر ہوئی ہے جبکہ ایک نابالغ ہے۔
Published : July 20, 2026 at 7:43 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) ماتا ویشنو دیوی یاترا کے مقدس مقام بھون کے قریب مبینہ طور پر فحش اور نامناسب حرکت کرنے کے معاملے میں ریاسی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دو افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس واقعہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس کے بعد یہ معاملہ عوامی توجہ میں آیا اور یاتریوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچنے کی شکایات سامنے آئیں۔
پولیس کے مطابق 17 جولائی 2026 کو پولیس تھانہ بھون کو اطلاع موصول ہوئی کہ بھون مارکیٹ کے قریب چار افراد (دو لڑکے اور دو لڑکیوں) نے مبینہ طور پر ایک نامناسب حرکت کی، جس سے شری ماتا ویشنو دیوی یاترا کے ماحول میں خلل پڑا اور عقیدت مندوں کے جذبات متاثر ہوئے۔
معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے پولیس تھانہ بھون میں ایف آئی آر نمبر 31/2026 درج کی گئی، جس میں بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعہ 296 کے تحت کارروائی شروع کی گئی۔ پولیس نے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں تحقیقات کے دوران پولیس نے قابل اعتماد اطلاع کی بنیاد پر دو ملزمان کو تلاش کرکے حراست میں لے لیا۔
گرفتار ملزمان میں ایک کی شناخت پریتم سنگھ ولد کرنیل سنگھ ساکن تلواڑہ، ضلع ریاسی کے طور پر ہوئی ہے، جب کہ دوسرے ملزم کے نابالغ ہونے کی وجہ سے اسے جوینائل جسٹس ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے میں ملوث دیگر افراد کی تلاش جاری ہے۔ ضلع پولیس ریاسی نے کہا کہ مقدس مقامات کی حرمت برقرار رکھنے، امن و امان قائم رکھنے اور یاتریوں کے لیے پرامن ماحول یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات جاری رہیں گے۔
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