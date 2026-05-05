کشمیر: مغل روڈ پر المناک حادثہ، دو ہلاک، دو لاپتہ
پولیس کو گزشتہ روز ہی گاڑی لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی، اور آج سرچ آپریشن کے دوران گاڑی کھائی میں سے برآمد ہوئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 5, 2026 at 7:47 PM IST
جموں: خطہ پیر پنچال اور جنوبی کشمیر کو جوڑنے والے تاریخی مغل روڈ پر ایک دلدوز حادثہ پیش آیا جس میں دو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دو اب بھی لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ انہیں پیر کے روز ہی مغل روڈ پر ایک گاڑی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی تھی جس کے بعد تلاش شروع کی گئی۔
ایک اہلکار نے کہا کہ منگل کے روز چٹا پانی کے قریب گہری کھائی میں گاڑی کا سراغ ملا اور آس پاس نالے میں سرچ آپریشن کے دوران دو لاشیں برآمد کی گئیں جبکہ مزید دو افراد کی تلاش جاری ہے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ "دستیاب معلومات کے مطابق گاڑی میں چار افراد سوار تھے۔ اور برفباری کی وجہ سے سڑک پر پھسلن پیدا ہو گئی تھی جس کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
مغل روڈ، جموں صوبہ کے ضلع پونچھ اور راجوری کو کشمیر کے شوپیاں جلع سے ملاتی ہے۔ ماضی میں مغل بادشاہ اسی راستے سے وادی کشمیر کا سفر کرتے تھے۔ یہ شاہراہ دہائیوں تک عوامی آمد و رفت کے لیے بند تھی وہیں دشوار گزار پہاڑی راستہ ہونے کی وجہ سے خراب موسم میں یہاں حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
