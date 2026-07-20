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جموں کشمیر: پتھر گرنے سے ڈوڈہ میں دو افراد ہلاک، خرام موسم سے ہلاکتیں 19ہو گئیں
مسلسل بارشوں سے جموں کشمیر میں کئی علاقے زیر آب آگئے ہیں، جبکہ بادل پھٹنے، لینڈ سلائڈنگ کے واقعات سے عوام خوفزدہ ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 20, 2026 at 3:48 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع ڈوڈہ میں پتھر گرنے کے واقعے میں دو افراد ہلاک ہو گئے، جس کے سبب موسمی صورتحال بشمول خطہ پیر پنجال میں آئے فلیش فلڈز کے سبب ہوئی ہلاکتوں کی تعداد 19پہنچ چکی ہے۔ ادھر، پیر کو بھی مسلسل بارشوں کے باعث سرینگر شہر کے کئی علاقے زیرِ آب آ گئے جبکہ جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں بادل پھٹنے سے آئے سیلابی ریلے نے املاک کو شدید نقصان پہنچایا۔
ڈوڈہ ضلع کے رگی نالہ علاقے میں بٹوت-کشتواڑ شاہراہ پر ایک پیر کو ایک بس پر بڑا پتھر گرنے سے دو افراد کی موت واقع ہو گئی، جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر علاج و معالے کے لیے پرائمری ہیلتھ سینٹر (پی ایچ سی) عسر منتقل کیا گیا۔
ایس ڈی ایم، عسر، اشوک سنگھ کٹوچ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "ریسکیو آپریشن جاری ہے اور دیگر زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔"
پلوامہ میں بادل پھٹنے سے املاک کو نقصان
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے پتل باغ، پانپور علاقے میں بادل پھٹنے کے متعدد واقعات کے بعد سیلابی ریلہ رہائشی علاقوں میں داخل ہوا۔ سیلابی پانی نے زرعی اراضی، سڑکوں اور دیگر ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا۔
مقامی باشندوں نے دعویٰ کیا کہ علاقے میں تقریباً تین سے چار بادل پھٹنے کے واقعات پیش آئے، جس سے اچانک شدید سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
حکام نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا، صورتحال کا جائزہ لیا اور متاثرین کو یقین دلایا کہ "معمولات زندگی کی جلد بحالی کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی۔"
ارشاد احمد نامی ایک مقامی شہری نے بتایا: "دھماکہ جیسی ایک زور دار آواز سنائی دی، جس کے فوراً بعد پورا علاقہ زیر آب آ گیا۔" انہوں نے مزید کہا کہ "سڑکیں، رہائشی علاقے اور زرعی اراضی زیر آب آگئی، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ تاہم خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔"
مںظور احمد نامی ایک اور شہری نے بادل پھٹنے سے پانی رہائشی علاقوں، کھیت کھلیانوں میں داخل ہونے اور افرا تفری کی تصدیق کرتے ہوئےمطالبہ کیا کہ "انتظامیہ متاثرہ سڑکوں اور نکاسی آب کے نظام کی فوری بحالی کو یقینی بنائے۔"
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