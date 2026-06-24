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سوپور میں منعقدہ دو روزہ واٹر اسپورٹس رومنگ چیمپئن شپ کا اختتام
اس موقعے پر مقررین نے بچوں کو منشیات کی لعنت سے دور رکھنے کے لیے ایسے ایونٹس کو اہم قرار دیا۔
Published : June 24, 2026 at 1:17 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں دو روزہ ڈسٹرکٹ روونگ چمپئن شب کا اہتمام کیا گیا۔ اس ایونٹ میں کافی بچوں نے شرکت کی اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ پروگرام میں ایم ایل اے واگورہ کریری عرفان حفیظ لون مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے اور ان کے ہمراہ سوپور پولیس کے اعلی افسران نے پروگرام میں شرکت کی۔
اس دوران مقررین نے بتایا کہ سماج میں اس وقت منشیات کی لعنت میں کافی لوگ مبتلا ہے اور ایسے میں اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کرنا ضروری ہے تاکہ بچے منشیات اور غلط کاموں سے دور رہیں اور سپورٹس اور کھیل کود کی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔
اس دوران رکن اسمبلی عرفان حفیظ لون نے کہا کہ اگر ہم واٹر سپورٹس کی بات کریں تو ابھی یہ کشمیر میں اتنا مقبول نہیں ہے لیکن ہم آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پہل کی اور میں نے دیکھا کہ کافی بچوں نے اس کھیل میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چہ ابھی انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے لیکن میں بھی اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ میں اپنے فنڈ ہے کچھ پیسے دے کر ان بچوں کو مدد کر سکوں۔
انہوں نے بتایا کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ بچوں کو لگاتار سپورٹس کی مختلف سرگرمیوں سے مصروف رکھے۔ پروگرام کے آخر پر ان کھلاڑیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا جنہوں نے اس نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
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