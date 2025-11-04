ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر دو روزہ ورکشاپ

ورکشاپ میں مقامی شراکت داروں کو ہنگامی صورت حال میں مؤثر ردِعمل دینے کی بنیادی مہارتوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کی گئی۔

اسلامک یونیورسٹی، اونتی پورہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر دو روزہ ورکشاپ
اسلامک یونیورسٹی، اونتی پورہ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پر دو روزہ ورکشاپ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 4, 2025 at 9:59 AM IST

ترال/اونتی پورہ: (شبیر بٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جموں و کشمیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اشتراک سے کمیونٹی پر مبنی آفات کے خطرات کے انتظام (کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ) پر دو روزہ تربیتی و صلاحیت سازی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔

ورکشاپ کا مقصد شراکت پر مبنی لرننگ کے ذریعے کمیونٹی سطح پر لچک اور تیاری کو مضبوط بنانا تھا، تاکہ مقامی سطح کے شراکت داروں کو ہنگامی صورت حال میں مؤثر طور پر ردِعمل دینے کی بنیادی مہارتوں سے آراستہ کیا جا سکے۔


شرکاء میں پنچایت سپروائزرز، مذہبی اساتذہ، آئی سی ڈی ایس، سپروائزرز، نیشنل رورل لائیوہوڈ مشن (این آر ایل ایم) کے کمیونٹی موبلائزرز، پنچایت سیکریٹریز، وی ایل ڈبلیوز (VLWs)، مذہبی رہنما، غیر سرکاری تنظیموں (این جی اوز) کے نمائندے، اور یونیورسٹی کے "اُنّت بھارت ابھیان (یو بی اے)" کے تحت اختیار کیے گئے دیہاتوں کے اراکین شامل تھے، جو کمیونٹی کی ترقی اور ہنگامی صورت حال کے ردعمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔

ورکشاپ کا افتتاح وائس چانسلر آئی یو ایس ٹی پروفیسر شکیل احمد رومشو نے مہمانِ خصوصی کے طور پر کیا، جب کہ پروفیسر مظفر احمد (سابق رکن، این ڈی ایم اے) اعزازی مہمان طور پر شریک تھے۔ مقررین نے مقامی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ آفات کے خطرات کو کم کیا جا سکے اور پائیدار کمیونٹی تیاری کو یقینی بنایا جا سکے۔

دو روزہ پروگرام کے دوران ماہرینِ تعلیم اور انسانی ہمدردی پر مبنی تنظیموں کے ماہرین نے آفات کے خطرات کے انتظام کے مختلف پہلوؤں پر مبنی انٹرایکٹو سیشنز اور عملی مظاہرے پیش کیے۔


ڈاکٹر اِتندر پال سنگھ بالی، جو انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کے نیشنل لیول ٹرینر ہیں، نے زندگی بچانے کی بنیادی مہارتوں اور آفات کے دوران ابتدائی طبی امداد کی تربیت پر لیکچرز دیے، جن میں بروقت ابتدائی طبی امداد اور گھریلو و کمیونٹی سطح پر تیاری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔

دیگر سیشنز میں کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ سماجی خدمات کے پروفیسر سرفراز احمد نے کمیونٹی موبلائزیشن پر خطاب کیا۔

یہ ورکشاپ سینٹر فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اور منتقی سینٹر فار سائنس اینڈ سوسائٹی (MCSS) نے یونیورسٹی آؤٹ ریچ آفس کے کمیونٹی کنیکٹ ویرٹیکل کے اشتراک سے منعقد کی۔

اسلامک یونیورسٹی
IUST AWANTIPORA
SEMINAR AT IUST
DISASTER RISK MANAGEMENT
SEMINAR ON DISASTER MANAGEMENT

