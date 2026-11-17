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آئی یو ایس ٹی اونتی پورہ میں جدید ٹیکنالوجی اور گورننس پر دو روزہ قومی کانفرنس کا آغاز، وزیر سکینہ ایتو نے افتتاح کیا
جموں وکشمیر میں حکمرانی اور ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز: پالیسی اور عمل درآمد‘‘ کے موضوع پر قومی کانفرنس کا آغاز ہوا۔
Published : November 17, 2026 at 4:56 PM IST
اونتی پورہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی) اونتی پورہ میں آج سے ’’جموں و کشمیر میں حکمرانی اور ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز: پالیسی اور عمل درآمد‘‘ کے موضوع پر دو روزہ قومی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے۔
کانفرنس کا باضابطہ افتتاح جموں و کشمیر کی وزیر برائے صحت و میڈیکل ایجوکیشن سکینہ مسعود ایتو نے کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو، سابق بیوروکریٹ اشوک بھان، رجسٹرار شمیم احمد شاہ اور غلام نبی ایتو کے علاوہ ماہرینِ تعلیم اور معززین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس دورے کے دوران وزیر موصوفہ نے یونیورسٹی میں فیکلٹی کے رہائشی کوارٹروں کا بھی افتتاح کیا۔
اشتراک اور کانفرنس کے بنیادی مقاصد
یہ دو روزہ قومی کانفرنس آئی یو ایس ٹی کے سینٹر فار گڈ گورننس اینڈ پالیسی اینالیسس (CGG&PA) کی جانب سے حیدرآباد کے سینٹر فار گڈ گورننس (CGG) اور حکومتِ جموں و کشمیر کے محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے باہمی اشتراک سے منعقد کی جا رہی ہے۔
کانفرنس کا بنیادی مقصد مصنوعی ذہانت (اے آئی، AI)، جغرافیائی ٹیکنالوجیز، ڈیٹا اینالیسس اور مربوط ڈیجیٹل نظام سمیت جدید ٹیکنالوجیز کی اصلاحی صلاحیتوں پر غور و خوض کرنا ہے۔ اس کا ہدف حکمرانی کے نظام کو مضبوط بنانا، عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانا اور جموں و کشمیر میں شواہد پر مبنی ترقیاتی منصوبہ بندی کو فروغ دینا ہے۔
وزیر سکینہ ایتو کا خطاب اور جدید ٹیکنالوجی کی اہمیت
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر سکینہ مسعود ایتو نے جموں و کشمیر میں حکمرانی کے نظام کو مستحکم کرنے، ادارہ جاتی کارکردگی میں بہتری لانے اور ترقیاتی منصوبہ بندی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی اہمیت پر زور دیا۔
ماہرین اور پالیسی سازوں کی شرکت
آج اور کل جاری رہنے والی اس قومی کانفرنس میں ملک بھر سے ماہرینِ تعلیم، پالیسی ساز، انتظامی افسران اور دیگر متعلقہ شعبوں سے وابستہ ماہرین شرکت کر رہے ہیں، جو عوامی انتظامیہ اور پائیدار ترقی میں جدید ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔