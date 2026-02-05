ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں دو روزہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کا اہتمام
اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں منعقدہ پروگرام کے دوران ایس چانسلر پروفیسرشکیل احمد رومشو کہا کہ ٹیکنالوجی کا موثر استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔
Published : February 5, 2026 at 8:23 AM IST|
Updated : February 5, 2026 at 8:54 AM IST
پلوامہ (شبیر بٹ): جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں دو روزہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کی کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کیا۔ اپنے افتتاحی خطاب میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ احتساب کو برقرار رکھنے کے لیے، شفافیت، اور ادارہ جاتی ترقی، قواعد و ضوابط کا علم، اور ٹیکنالوجی کا موثر استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔
پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے رجسٹرار، آئی یو ایس ٹی (IUST) نے 'کیپیسٹی بلڈنگ' پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بہتر نتائج اور بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے صلاحیت کی تعمیر بہت ضروری ہے۔
وہیں خطبہ استقبالیہ کے دوران سی جی جی اینڈ پی اے کے ڈائریکٹر نے پروگرام کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں مطلع کیا کہ ان نوعیت کے مزید موضوعاتی صلاحیت سازی کے سیشن منعقد کیے جائیں گے۔
اس موقعے پر میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے جی این ایتو نے بتایا کہ یونیورسٹی میں سینٹر فار گڈ گورننس اینڈ پالیسی کے ذریعہ ہمارے ایچ او ڈیز، ڈائریکٹرز، دیگر آفیسرز اور نان ٹیچنگ اسٹاف اور کے لیے دو روزہ پروگرام کا اہتمام کیا تھا تاکہ ان کے اندر بہتر صلاحیت سازی کی جائے اور بہتر مستقبل کے لیے ان کی صلاحیتوں کو تمام تر زاویوں سے نکھارا جائے۔