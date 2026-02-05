ETV Bharat / jammu-and-kashmir

اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں دو روزہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کا اہتمام

اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں منعقدہ پروگرام کے دوران ایس چانسلر پروفیسرشکیل احمد رومشو کہا کہ ٹیکنالوجی کا موثر استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔

اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں دو روزہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کا اہتمام
اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں دو روزہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کا اہتمام (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 5, 2026 at 8:23 AM IST

|

Updated : February 5, 2026 at 8:54 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (شبیر بٹ): جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ کے اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں دو روزہ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کی کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کیا۔ اپنے افتتاحی خطاب میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ احتساب کو برقرار رکھنے کے لیے، شفافیت، اور ادارہ جاتی ترقی، قواعد و ضوابط کا علم، اور ٹیکنالوجی کا موثر استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے۔

پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے رجسٹرار، آئی یو ایس ٹی (IUST) نے 'کیپیسٹی بلڈنگ' پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بہتر نتائج اور بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے صلاحیت کی تعمیر بہت ضروری ہے۔

مزید پڑھیں: محبوبہ مفتی کا سرینگر کے لیے علیحدہ بجٹ مختص کرنے اور بے روزگاری کا حل نکالنے کا مطالبہ

وہیں خطبہ استقبالیہ کے دوران سی جی جی اینڈ پی اے کے ڈائریکٹر نے پروگرام کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں مطلع کیا کہ ان نوعیت کے مزید موضوعاتی صلاحیت سازی کے سیشن منعقد کیے جائیں گے۔

اس موقعے پر میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے جی این ایتو نے بتایا کہ یونیورسٹی میں سینٹر فار گڈ گورننس اینڈ پالیسی کے ذریعہ ہمارے ایچ او ڈیز، ڈائریکٹرز، دیگر آفیسرز اور نان ٹیچنگ اسٹاف اور کے لیے دو روزہ پروگرام کا اہتمام کیا تھا تاکہ ان کے اندر بہتر صلاحیت سازی کی جائے اور بہتر مستقبل کے لیے ان کی صلاحیتوں کو تمام تر زاویوں سے نکھارا جائے۔

Last Updated : February 5, 2026 at 8:54 AM IST

TAGGED:

اسلامک یونیورسٹی
ISLAMIC UNIVERSITY AWANTIPORA
IUST JAMMU KASHMIR
CAPACITY BUILDING PROGRAMME

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.