اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں آفات سے بچاو کے لیے دو روزہ سیمنار منعقد
Published : March 11, 2026 at 8:50 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے آج "یونیورسٹی سیفٹی پروگرام" پر دو روزہ تربیتی اور صلاحیت سازی ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ یہ ورکشاپ مشترکہ طور پر دفتر آف ڈین آؤٹ ریچ، سینٹر فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن (سی ڈی آر آر)، پراکٹر کے دفتر، اور نیشنل سروس اسکیم (این ایس ایس) نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ریلیف، بحالی اور تعمیر نو کے محکمے، حکومت جموں و کشمیر کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔
ورکشاپ کا مقصد یونیورسٹی کمیونٹی کی تیاری اور ردعمل کی صلاحیت کو بڑھانا ہے، خاص طور پر پروکٹوریل سٹاف اور این ایس ایس رضاکاروں، انہیں کیمپس میں ہنگامی حالات اور آفات کے حالات کے دوران پہلے جواب دہندگان کے طور پر کام کرنے کے قابل بنانا ہے۔ورکشاپ کا افتتاح کرنے والے وائس چانسلر پروفیسر شکیل اے رومشو نے تعلیمی اداروں میں تیاری اور ادارہ جاتی لچک کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں کو ہنگامی حالات کا مؤثر جواب دینے کے لیے داخلی صلاحیتوں کو تیار کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ طلبہ اور عملے کو بنیادی ردعمل اور جان بچانے کی مہارتوں سے آراستہ کرنا جان و مال کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغیات کی پروفیسر روحیلا حسن نے بتایا کہ موجودہ دور میں ان جیسے سیمناروں کی بہت ہی ضرورت ہے اور یونیورسٹی نے اسے قبل بھی یہ پروگرام منعقد کیے ہیں جبکہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا تاہم آج کا یہ پروگرام کل اختتام پزیر ہوگا