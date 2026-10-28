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سائنسی تحقیق کے نئے دور کا آغاز: اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں سیمی کنڈکٹرز اور کوانٹم میٹریلز پر دو روزہ قومی ورکشاپ کا افتتاح
اس تقریب میں فزکس، الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سائنس کے درجنوں اسکالرز اور فیکلٹی ممبران شرکت کر رہے ہیں۔
Published : October 28, 2026 at 3:35 PM IST
اونتی پورہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): مرکزِ کے زیرِ انتظام علاقے جموں و کشمیر کے تاریخی قصبے میں واقع اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (IUST) اونتی پورہ میں سیمی کنڈکٹرز، کوانٹم میٹریلز اور ڈیپ ٹیکنالوجی جیسے جدید، انقلابی اور ابھرتے ہوئے سائنسی شعبوں پر دو روزہ قومی ورکشاپ کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔
اس اعلیٰ سطحی اور کثیر الجہتی قومی ورکشاپ کے انعقاد کا بنیادی مقصد جدید ترین ٹیکنالوجی کے مختلف کلیدی پہلوؤں پر علمی تبادلۂ خیال کرنا، وادی میں تحقیقی سرگرمیوں کو عالمی معیار کے مطابق فروغ دینا ہے اور ملک بھر سے آئے ہوئے نامور ماہرین، محققین، سائنس دانوں سمیت صنعت (انڈسٹری) سے وابستہ مقتدر افراد کے درمیان باہمی اشتراکِ عمل اور نیٹ ورکنگ کو مضبوط بنانا ہے۔ اس تقریب میں فزکس، الیکٹرانکس اور کمپیوٹر سائنس کے درجنوں اسکالرز اور فیکلٹی ممبران شرکت کر رہے ہیں۔
اختراع اور نئی مقامی ٹیکنالوجیز کی تیاری کو فروغ
ورکشاپ کی پروقار افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے جدید سائنسی تحقیق اور ابھرتی ہوئی ڈیپ ٹیکنالوجی کی عصری اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے اپنے کلیدی خطبے میں زور دے کر کہا کہ موجودہ چوتھے صنعتی انقلاب (Industrial Revolution 4.0) کے دور میں سیمی کنڈکٹرز، کوانٹم میٹریلز، کوانٹم کمپیوٹنگ اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبے عالمی سطح پر اسٹریٹجک اور اقتصادی لحاظ سے غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ پروفیسر رومشو نے واضح کیا کہ ان شعبوں میں اعلیٰ پائے کی تحقیق، اختراع (جدت طرازی) اور نئی مقامی ٹیکنالوجیز کی تیاری کو فروغ دینا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ مستقبل کی عالمی معیشت اور تکنیکی خودمختاری کا دارومدار انہی شعبوں پر قائم ہے۔
اعلیٰ تعلیمی اداروں کی اولین دستوری اور اخلاقی ذمہ داری
وائس چانسلر نے تعلیمی اداروں کے کردار کو بدلتے ہوئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ اس تیزی سے بدلتے ہوئے عالمی سائنسی اور تکنیکی منظرنامے میں اعلیٰ تعلیمی اداروں کی یہ اولین دستوری اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طلبہ، نوجوان محققین اور ابھرتے ہوئے سائنس دانوں کو جدید ترین بین الاقوامی تحقیق کے سازگار مواقع اور بنیادی ڈھانچہ (انفراسٹرکچر) فراہم کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کی ورکشاپس نوجوان نسل کی فکری صلاحیتوں کو نکھارنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں تاکہ وہ مستقبل کی پیچیدہ تکنیکی ضروریات کو نہ صرف گہرائی سے سمجھ سکیں بلکہ ان کے عملی اور پائیدار حل تلاش کرنے کے قابل بھی بن سکیں۔
اکیڈمک ریسرچ کی عملی مصنوعات میں تبدیلی
پروفیسر شکیل احمد رومشو نے امید ظاہر کی کہ دو روز تک جاری رہنے والی اس جامع کانفرنس اور اس کے مختلف سائنسی سیشنز سے یونیورسٹی کی فیکلٹی، ریسرچ اسکالرز اور طلباء کو علمی و عملی طور پر بڑے پیمانے پر استفادہ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ماہرین کی آراء اور انڈسٹری کے تجربات سے طلبہ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کس طرح اکیڈمک ریسرچ کو عملی مصنوعات (Commercial Products) میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ورکشاپ کے آرگنائزرز نے بتایا کہ اگلے دو دنوں کے دوران مختلف سائنسی مقالے پیش کیے جائیں گے اور سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں بھارت کے بڑھتے ہوئے قدموں اور جموں و کشمیر کے کردار پر پینل ڈسکشنز بھی منعقد ہوں گی۔