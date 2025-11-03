ETV Bharat / jammu-and-kashmir
امن، عوام اور امکانات پرکشمیر میں دو روزہ نیشنل سیموزیم، بہار کے گورنر کی شرکت متوقع
مہمان سیمپوزیم میں موضوع کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کریں گے وہیں مختلف موضوعات پر خاص پیپرز بھی پڑھے جائیں گے۔
Published : November 3, 2025 at 6:18 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) "امن ،عوام اور امکانات " عنوان کے تحت سرینگر میں بین الاقوامی سمپوزیم کا اہتمام کیا جارہا ہے۔ اس دو روزہ سمپوزیم میں ملک کے نامور ادیب،قلم کار، دانشور ،ماہر تعلیم اور ماہر ماحولیات شرکت کرنے جارہے ہیں ۔ بہار کے گورنر عارف محمد کی بھی اس میں شرکت متوقع ہے۔ مہمان سیمپوزیم میں موضوع کے تحت اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے وہیں مختلف موضوعات پر خاص پیپرز بھی پڑھے جائیں گے۔
ایک غیر سرکاری تنظیم "ویشوگرام" اور کشمیر یونیورسیٹی، سنٹرل یونیورسٹی، کلسٹرل اور شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی کے باہمی اشتراک سے یہ تقریب رواں ماہ کی 5 اور 6 تاریخ کو منعقد کی جارہی ہے۔
اس دو روزہ سمپوزیم سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے "ویشوگرام "کی قومی صدر اور ماہر تعلیم ڈاکٹر گیتا سنگھ ایک خاص بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر رشیوں،مینوں،صوفی سنتوں کی سرزمین رہی ہے ۔ ایسے میں یہ پروگرام نئی نسل کو ایک ان تعلیمات کی توجہ مبذول کرانا ہے جو کہ کشمیر کا خاصہ رہا ہے۔انہوں نے کہا کہ جب ہم کشمیر کی تایخ،تہذیب اور ثقافت کا دیکھتے ہیں تو یہ سمجھنے کا موقعہ ملتا ہے کہ ہم کیا کھو چکے یا کھو رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس تقریب کے زریعے ہم امن ، بھائی چارے اور آپسی میل میلاپ کا پیغام دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ کشمیر کا اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ بحال ہوجائے ۔ایسے میں اگرچہ کئی دہائیوں کی بدامنی سے وادی کشمیر باہر آکر امن کی طرف پھر سے گامزن ہورہی ہے ۔اس کے لیے مرکز کا ایک بڑا اور اہم رول ہے۔ تاہم امن اور ترقی کو برقرار رکھنے کی خاطر حکومتی سطح کے ساتھ ساتھ انفرادی اور اجتماعی سطح پر کام کرنے کی مزید ضرورت ہے۔ جس سے یہاں کے امن وامان کو مزید تقویت مل سکے۔
گیتا سنگھ نے مزید کہا کہ میں کشمیر کو دہائیوں سے دیکھ رہی ہوں اور میں نے یہاں کے کئی ادوار دیکھے ہیں لیکن آج میں بدلتے ہوئے کشمیر کو دیکھ رہی ہوں جہاں اب لوگ صرف امن وامان کے متلاشی ہیں نہ کہ خون خراب یا افراتفری کے۔
انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے ہمارے مہمان کشمیر کی ترقی اور خوشحالی اور امن کے استحکام کے حوالے بات کریں گے تاکہ یہاں کے صدیوں پرانے بھائی چارے اور مذہبی روایت کو مستحق اور مضبوط کیا جاسکے۔انہوں نے کہا کہ دشمن ملک یہاں کے امن میں رخنا ڈالنے کی تاک میں رہتے ہیں اور حالیہ پہلگام حملہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ اس حملے کے نتیجے میں کشمیر کے سیاحتی شعبے کو کافی دھچکا لگا اور منسلک سے بے حد متاثر ہوئے ۔
ایسے میں اس نیشنل سیمپوزیم کے ذریعے ہم ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کشمیر کی موجودہ صورتحال کو اجاگر کر کے قومی اور بین الاقوامی کے سیاحوں کو ایک مثبت پیغام بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کا شعبہ سیاحت دوبارہ سے پٹری پر لوٹے اور سیاحتی شعبہ دوبارہ سے فروغ پاسکے۔