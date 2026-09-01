ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پانچ ستمبر سے رامبن میں دو روزہ میگا پہاڑی ایتھنک فوک فیسٹیول کا کیا جائے گا انعقاد
ثقافتی پروگراموں کے ساتھ ساتھ میلے میں پوگل پریستان کی غیر دریافت شدہ سیاحتی صلاحیت کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔
Published : September 1, 2026 at 4:17 PM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں پہاڑی ایتھنک سوسائٹی، ضلع انتظامیہ رامبن، ڈائریکٹوریٹ آف ٹورازم جموں اور جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگوئجز (جے کے اے سی ایل) کے اشتراک سے 5 ستمبر سے پوگل پریستان کے سناسیری گوگلی دھار میں دو روزہ میگا پہاڑی ایتھنک فوک فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔
اس بات کا اعلان آرگنائزنگ کمیٹی کے کنوینر کرشن سنگھ سمبڑیا نے رامبن میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تاریخی میلہ پہاڑی برادری کے مالا مال ثقافتی ورثے، تاریخ، زبان، لوک داستانوں، موسیقی، رقص، روایتی کھانوں، رسومات اور تہذیبی روایات کو اجاگر کرنے کے مقصد سے منعقد کیا جا رہا ہے۔
منتظمین کے مطابق فیسٹیول کا مقصد نوجوان نسل کو اپنی ثقافتی جڑوں سے جوڑنا، صدیوں پرانی روایات کو محفوظ رکھنا، کمیونٹی کے اتحاد کو مضبوط بنانا اور پہاڑی برادری کی منفرد ثقافتی شناخت کو فروغ دینا ہے۔
ثقافتی پروگراموں کے ساتھ ساتھ میلے میں پوگل پریستان کی غیر دریافت شدہ سیاحتی صلاحیت کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ یہ علاقہ اپنے دلکش قدرتی مناظر، پُرسکون وادیوں، سرسبز جنگلات اور بلند و بالا پہاڑوں کے لیے مشہور ہے۔ فیسٹیول کے دوران ٹریکنگ، ہائیکنگ، کوہ پیمائی، ماحولیاتی سیاحت، قدرتی مقامات کی سیر اور ایڈونچر ٹورازم کو فروغ دینے پر بھی خصوصی توجہ دی جائے گی۔
اس موقع پر علاقے کی نامیاتی پیداوار، روایتی زرعی طریقوں، ادویاتی جڑی بوٹیوں، جنگلاتی وسائل اور مقامی ذرائعٔ معاش کو بھی نمایاں کیا جائے گا، تاکہ پوگل پریستان کی قدرتی، ثقافتی اور معاشی صلاحیتوں کو وسیع پیمانے پر متعارف کرایا جا سکے۔
منتظمین نے امید ظاہر کی کہ یہ فیسٹیول نہ صرف پہاڑی ثقافت اور روایات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گا بلکہ پوگل پریستان کو ایک اہم سیاحتی اور ثقافتی مقام کے طور پر فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔