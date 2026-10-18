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آپریشن سدبھاؤنا کے تحت بسنت گڑھ اودھم پور میں دو روزہ میگا میڈیکل کیمپ کا انعقاد
اپنےدورے کے دوران ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے لوگوں سےملاقات کی اور کیمپ میں فراہم کی جانے والی صحت کی سہولیات کے بارے میں رائے لی۔
Published : October 18, 2026 at 8:52 PM IST
اودھم پور: (آشیش دت) خطے کے دور دراز اور شورش سے متاثرہ علاقے میں رہنے والے لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے، بھارتی فوج نے آپریشن سدبھاؤنا کے تحت بسنت گڑھ میں دو روزہ میگا میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔
وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھی کیمپ میں شرکت کی۔ انہوں نے آج کیمپ کا دورہ کیا اور مقامی رہائشیوں، مستحقین اور طبی ٹیموں سے بات چیت کی۔
اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے لوگوں سے ملاقات کی اور کیمپ میں فراہم کی جانے والی صحت کی سہولیات کے بارے میں رائے لی۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے ساتھ بھی بات چیت کی اور ناقابل رسائی اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو خصوصی طبی خدمات فراہم کرنے کے لئے ہندوستانی فوج کی کوششوں کی تعریف کی۔
اس میگا میڈیکل کیمپ میں مفت طبی مشورے، ادویات اور خصوصی طبی خدمات فراہم کی گئیں۔ آنکھوں کی دیکھ بھال، ای این ٹی (کان، ناک، گلا)، دانتوں کی دیکھ بھال، گائناکالوجی اور جنرل میڈیسن سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور ذیابیطس کے ٹیسٹ کے ماہرین، لوگوں کی جانچ اور مدد کے لیے موجود تھے۔
اس کیمپ کی ایک خاص بات ضرورت مندوں میں سماعت کے آلات اور وہیل چیئرز کی تقسیم، معذوروں اور معاون آلات کے محتاج افراد کو بے پناہ مدد فراہم کرنا تھا۔ بسنت گڑھ کے لوگوں کے لیے یہ کیمپ صرف ایک طبی سہولت سے بڑھ کر تھا۔
دیہاتیوں نے اظہار کیا کہ اس خطے میں، جو کبھی شورش سے متاثر ہوتا ہے، سیکورٹی فورسز کی موجودگی اور عزم انہیں تحفظ، اعتماد اور امن کا احساس دلاتے ہیں۔
فائدہ اٹھانے والوں اور مقامی باشندوں نے اس میڈیکل کیمپ کے انعقاد اور صحت کی ضروری خدمات کو براہ راست ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ہندوستانی فوج اور ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ اقدام ایک بار پھر 'آپریشن سدبھاؤنا' کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے جہاں خدمت فرض سے بڑھ کر ہے اور لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے۔