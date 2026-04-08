فوج اور ضلع انتظامیہ بارہمولہ کے اشتراک سے نوجوانوں کو روزگار دینے کے حوالے سے دو روزہ میگا جاب فیئر اختتام پذیر
واضح رہے کہ یہ جاب فیئر دو دن سے بارہمولہ میں تھا اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔
Published : April 8, 2026 at 4:28 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) بارہمولہ میں فوج اور ضلع انتظامیہ بارہمولہ کے اشتراک سے نوجوانوں کو روزگار دینے کے حوالے سے دو روزہ میگا جاب فائر پروگرام اختتام پذیر ہو گیا۔ اس دوران فوج کی ڈیگر ڈیوژن بارہمولہ( جی اہ سی) میجر جنرل منوج جوشی کے علاوہ ڈی سی بارہمولہ پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے۔ جاب فیئر میں بارہمولہ اور اس کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر آج نوجوانوں کے لیے پروسیسنگ اینڈ پیکیجنگ یونٹ کا بھی افتتاح کیا گیا۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس یونٹ کے انسٹریکٹر عمر خان نے کہا کہ یہ یونٹ کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے بچوں کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس مشینری لگائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس ڈیگر ڈیویژن میں داخلہ حاصل کریں اور ہارٹیکلچر سے وابستہ جو بھی چیز ہے ہم ان کو یہاں پر تربیت دیں تاکہ کل کو وہ اپنے اپنے علاقوں میں جاکر اپنا یونٹ لگائیں اور اپنا روزگار حاصل کریں۔
انہوں نے کہا کہ یہ ایگرو یونٹ کافی خاص ہے اور یہاں پر مختلف اقسام کی جدید ترین ٹیکنالوجی کی مشینری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اس بےروزگاری کے وقت میں نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے اور اپنے آپ کو خود کفیل بنانا چاہئے۔
انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم سیب کا جوس، جام، اور دیگر جو کوئی چیز ہارٹیکلچر سے وابستہ ہے اس کے حوالے سے ہم ان نوجوانوں کو تربیت دیں گے اور ان کو کافی فائدہ مل سکتا ہے۔
واضح رہے کہ یہ جاب فیئر دو دن سے بارہمولہ میں تھا اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی اور کافی لوگوں کو اس دوران ملک کی مختلف کمپنیوں میں نوکری لگی ہے کیونکہ فوج اور بارہمولہ انتظامیہ نے ان نوجوانوں کو اس قسم کا پلیٹ فارم دیا اور اس سے ان نوجوانوں کو کافی موقعے ملتے ہیں۔
اس دوران طالب علموں نے فوج اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم کافی خوش ہیں کیونکہ آج بھی کافی لوگوں کو روزگار ملا اور گزشتہ سالوں کی بات کریں تو اس سے پہلے بھی کافی لوگوں کو جاب ملی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس قسم کے پروگرام اور منعقد ہوں۔