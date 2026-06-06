بھدرواہ میں آج سے دو روزہ لیوینڈر فیسٹیول کا آغاز، فیسٹیول کا تھیم "لیوینڈر گوز گلوبل" کے تحت انعقاد

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بھدرواہ میں آج سے دو روزہ لیوینڈر فیسٹیول کا آغاز، فیسٹیول کا تھیم "لیوینڈر گوز گلوبل" کے تحت انعقاد
لیونڈر گوز گلوبل‘‘ کے موضوع پر منعقد ہونے والا یہ چوتھا لیونڈر فیسٹیول 6،7 جون کو گورنمنٹ ڈگری کالج بھدرواہ میں منعقد کیا جارہا ہے۔
Published : June 6, 2026 at 9:48 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 9:58 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): مرکزی وزیر مملکت (آزادانہ چارج) برائے سائنس و ٹیکنالوجی ڈاکٹر جتیندر سنگھ 6 جون کو ضلع ڈوڈہ کے خوبصورت پہاڑی قصبے بھدرواہ میں دو روزہ "لیونڈر فیسٹیول" کا افتتاح کریں گے۔ لیونڈر گوز گلوبل‘‘ کے موضوع پر منعقد ہونے والا یہ چوتھا لیونڈر فیسٹیول 6 اور 7 جون کو گورنمنٹ ڈگری کالج بھدرواہ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔
خبر کے مطابق یہ فیسٹیول سی ایس آئی آر – انڈین انسٹی ٹیوٹ آف انٹیگریٹیو میڈیسن کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد جموں و کشمیر میں ’’پرپل ریولوشن اور لیونڈر پر مبنی دیہی کاروباری سرگرمیوں کی کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ فیسٹیول کے دوران لیونڈر سے تیار کردہ مختلف ویلیو ایڈڈ مصنوعات، جن میں ضروری تیل صابن، کاسمیٹکس اور دیگر خوشبودار اشیاء شامل ہیں، کی نمائش کی جائے گی۔
سائنسدانوں، اسٹارٹ اپس اور پالیسی سازوں کی شرکت متوقع
فیسٹیول کے دوران علاوہ ازیں ثقافتی پروگرام، زرعی اسٹارٹ اپس کی نمائش اور خوشبو سازی سے وابستہ صنعتوں کی جانب سے اپنی مصنوعات اور خدمات کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا۔ اس دو روزہ تقریب میں سائنسدانوں، اسٹارٹ اپس، خوشبو سازی کی صنعتوں، کاروباری شخصیات، پالیسی سازوں، زرعی کاروبار سے وابستہ اداروں، طلبا، ترقی پسند کسانوں اور ملک بھر کی فریگرینس اور ویلنیس کمپنیوں کے نمائندوں کی بڑی تعداد میں شرکت متوقع ہے۔
ہمالیائی دیہی معیشت میں آنے والی تبدیلیاں
فیسٹیول میں جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور ملک کے دیگر حصوں سے کسانوں، طلبہ، محققین، صنعتکاروں، میڈیا نمائندوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کو مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ بھدرواہ میں ’’پرپل ریولوشن‘‘ کی کامیاب داستان کا مشاہدہ کر سکیں۔ قومی اور علاقائی میڈیا اداروں، صحافیوں، ڈیجیٹل کانٹینٹ تخلیق کاروں اور ڈاکیومنٹری فلم سازوں کو بھی خصوصی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ لیونڈر کی کاشت اور خوشبو پر مبنی صنعتوں کے ذریعے ہمالیائی دیہی معیشت میں آنے والی تبدیلیوں کو اجاگر کر سکیں۔
زیادہ منافع بخش لیونڈر کی کاشت کی جانب رغبت
یہ فیسٹیول سی ایس آئی آر اروما مشن کی شاندار کامیابیوں کو بھی نمایاں کرتا ہے، جس نے ہمالیائی خطے کی دیہی معیشت میں نمایاں تبدیلی لاتے ہوئے کسانوں کو روایتی مکئی کی کاشت سے ہٹا کر زیادہ منافع بخش لیونڈر کی کاشت کی جانب راغب کیا۔ حالیہ برسوں میں اس شعبے سے تقریباً 10.5 کروڑ روپے کا کاروبار ریکارڈ کیا گیا، جب کہ بھدرواہ میں گزشتہ فصلوں کے دوران 1500 کلوگرام لیونڈر آئل اور 93 ہزار کلوگرام خشک لیونڈر پھول پیدا کیے گئے۔
راشٹریہ وگیان پرسکار، وگیان ٹیم ایوارڈ
سی ایس آئی آر اروما مشن کے تحت مکمل ہونے والے تین مراحل میں جموں و کشمیر بھر میں 50 سے زائد مستقل اور موبائل ڈسٹلیشن یونٹس نصب کیے گئے، جس سے مقامی سطح پر لیونڈر کی پروسیسنگ کو فروغ ملا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سی ایس آئی آر اروما مشن کی ٹیم کو حال ہی میں ان کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں باوقار ’’راشٹریہ وگیان پرسکار (وگیان ٹیم ایوارڈ)‘‘ سے بھی نوازا گیا ہے۔