ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اونتی پورہ لیتہ پورہ میں سی آر پی ایف اہلکار فوت
اونتی پورہ لیتہ پورہ میں سی آر پی ایف اہلکار فوت
Published : May 30, 2026 at 10:56 AM IST
لیتہ پورہ، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کے لیتہ پورہ علاقے میں جمعہ کے روز سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) سے وابستہ ایک اہلکار کی حرکت قلب ہونے سے موت ہوگئی ہے۔ ذرائع نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ واقعہ لیتہ پورہ اونتی پورہ میں ایک سی آر پی ایف انسپکٹر قریباً پانچ بجے بے ہوش پایا گیا، جسے فوری طور اجالا اسپتال سرینگر روانہ کیا گیا۔ تاہم وہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
متوفی کی شناخت تیج پال سنگھ ولد رام دھاری ساکن پانی پت ہریانہ کے بطور ہوئی ہے۔ دریں اثنا، ایک پولیس افسر نے بتایا کہ ابتدائی طور پر اونتی پورہ پولیس نے معاملے کی نسبت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے اور قانونی لوازمات مکمل کرنے کے بعد لاش ورثاء کو سونپی جا رہی ہے۔
سردیوں کے موسم میں دل کے دورے کے بڑھتے خطرات
قابل ذکر ہے کہ وادیٔ کشمیر میں حرکت قلب بند ہونے سے سی آر پی ایف اہلکاروں کی موت کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ کئی سال قبل ہی سرینگر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) نے ایک ایڈوائزری میں سردیوں کے موسم میں دل کے دورے کے بڑھتے خطرات سے آگاہ کیا تھا۔
شدید سردی اور فضائی آلودگی کی وجہ دل کے دورے کا خدشہ
میڈیکل کالج نے آف دی امریکن کالج آف کارڈیالوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے الرٹ کیا تھا کہ شدید سردی اور فضائی آلودگی کی وجہ دل کے دورے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ ان حالات میں مشورہ دیا جاتا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے لوگ اپنے آپ کو گرم رکھیں۔