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اننت ناگ: جنگلاتی علاقے سے دو چینی ساختہ گرینیڈ برآمد، بم ڈسپوزل اسکواڈ نے کیا تباہ
یہ گرینیڈ اننت ناگ میں مٹن کے سیر ہمدان عرف سنڈوز علاقے میں پولیس اور فوج کی مشترکہ تلاشی کارروائی کے دوران برآمد کیے گئے۔
Published : October 12, 2026 at 6:55 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں سکیورٹی فورسز نے مٹن کے سیر ہمدان جنگلاتی علاقے (سنڈوز) میں تلاشی کارروائی کے دوران دو چینی ساختہ گرینیڈ برآمد کر کے انہیں محفوظ طریقے سے تباہ کر دیا۔ حکام کے مطابق اس پوری کارروائی کے دوران کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مٹن پولیس اور فوج نے پولیس تھانہ مٹن کے دائرہ اختیار میں آنے والے سیر ہمدان عرف سنڈوز کے جنگلاتی علاقے میں مشترکہ طور پر تلاشی اور محاصرے کی کارروائی شروع کی تھی۔ یہ علاقہ پولیس تھانہ مٹن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ تلاشی کے دوران سکیورٹی اہلکاروں کو دو لائیو چینی ساختہ گرینیڈ ملے۔
گرینیڈوں کی برآمدگی کے فوراً بعد ڈسٹرکٹ پولیس لائنز اننت ناگ سے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو موقعے پر طلب کیا گیا۔ ماہرین کی ٹیم نے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے دونوں گرینیڈوں کو کنٹرولڈ دھماکے کے ذریعے موقع پر ہی ناکارہ بنا دیا، تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو ٹالا جا سکے۔
حکام کے مطابق، گرینیڈوں کو کامیابی سے تباہ کرنے کے بعد علاقے میں جاری سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ سکیورٹی فورسز کی جانب سے جنگلاتی اور حساس علاقوں میں ایسی کارروائیوں کا مقصد مشتبہ سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور امن و امان کو یقینی بنانا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ یہ بارودی مواد وہاں کس مقصد کے لیے چھپایا گیا تھا۔
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