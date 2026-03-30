سانبہ: مقامی لوگوں کے حملے میں بی ایس ایف کی جی برانچ کے دو اہلکار زخمی
یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بی ایس ایف کی جی برانچ سے وابستہ اہلکار دوران شب چھاپہ مارنے پہنچے۔
Published : March 30, 2026 at 10:02 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع سانبہ کے سپوال علاقے کی گوجر بستی میں گذشتہ رات دیر گئے بارڈر سکیورٹی فورس کے دو اہلکاروں پر مقامی افراد کی جانب سے حملہ کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس حملے میں ایک انسپکٹر اور ایک سب انسپکٹر زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق بی ایس ایف کی جی برانچ سے وابستہ انسپکٹر امتیاز اور سب انسپکٹر دیویندر ایک مخصوص اطلاع کی بنیاد پر رات تقریباً ایک بجکر تیس منٹ پر دوارکا پوری گوجر بستی میں منشیات کی برآمدگی کے لیے چھاپہ مار کارروائی انجام دینے پہنچے تھے۔
بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران وہ وردی میں ملبوس نہیں تھے۔ کارروائی کے دوران مقامی گوجر باشندوں نے اہلکاروں کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دونوں افسران زخمی ہو گئے جب کہ بعض دیگر اہلکاروں کو بھی معمولی چوٹیں آئیں۔ زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر علاج کے لیے ایمس وجے پور منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔
واضح رہے کہ بارڈر سکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کی جی برانچ (جنرل برانچ) ایک خصوصی انٹیلی جنس ونگ ہے، جو قابل عمل انٹیلیجنس جمع کرنے، دراندازی کی نگرانی، اور بھارتی سرحدوں پر منشیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ برانچ 50 کلومیٹر کی سرحدی حدود میں کام کرتے ہوئے انسداد دہشت گردی آپریشنز، ڈرون نگرانی، اور مقامی پولیس کے ساتھ انٹیلی جنس شیئرنگ کا کام کرتی ہے۔