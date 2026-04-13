بجبہاڑہ میں افسوسناک واقعہ: دو سگے بھائی دریائے جہلم میں ڈوب کر جاں بحق، علاقے میں کہرام
جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کےبجبہاڑہ علاقے میں بکریاں چرانے گئے دو بھائی دریائے جہلم میں بہئے گئے۔
Published : April 13, 2026 at 4:46 PM IST
اننت ناگ(فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے بجبہاڑہ علاقے میں ایک نہایت افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جس نے پورے علاقے کو سوگ میں مبتلا کر دیا۔ پیر کے روز پادشاہی باغ کے مقام پر دو سگے بھائی دریائے جہلم میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔
مہلوکین کی شناخت مجید احمد ملک اور شاہد احمد ملک کے طور پر ہوئی ہے، جو جابلی پورہ کے رہائشی تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دونوں بھائی دریا کے کنارے اپنے بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اسی دوران اچانک ان کا پیر پھسل گیا اور وہ تیز بہاؤ والے پانی میں جا گرے۔ دریائے جہلم میں پانی کے شدید ریلے کے باعث وہ خود کو بچانے میں ناکام رہے۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ پولیس،(SDRF) مقامی رضاکاروں ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور تلاش کا عمل شروع کیا۔ کئی گھنٹوں کی انتھک محنت اور جدوجہد کے بعد دونوں بھائیوں کی لاشیں دریا سے برآمد کر لی گئیں۔اس دلخراش سانحہ کے بعد علاقے میں کہرام مچ گیا ہے اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ مقامی لوگوں نے اس واقعہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔
انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دریاؤں اور دیگر آبی ذخائر کے قریب جاتے وقت انتہائی احتیاط سے کام لیں، خاص طور پر اس وقت جب پانی کا بہاؤ تیز ہو، تاکہ ایسے افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔