آر ایس پورہ میں کرایہ داروں کی تصدیق نہ کرانے پر دو مکان مالکان کے خلاف مقدمہ درج
Published : November 24, 2025 at 9:58 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر پولیس نے آر ایس پورہ علاقے میں دو مکان مالکان کے خلاف کرایہ داروں کو بغیر لازمی تصدیقی عمل مکمل کیے رہائش فراہم کرنے پر مقدمہ درج کیا ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق پولیس اسٹیشن آر ایس پورہ کو اطلاع ملی تھی کہ گھروں کے مالکان نے کرایہ داروں کو بغیر تصدیقی فارم جمع کرائے رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جموں کی جانب سے جاری احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ قوانین کے مطابق، مکان مالک کو کرایہ دار کو ٹھہرانے سے قبل متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس کی تصدیق لازمی کرنی ہوتی ہے۔
تحقیقات کے دوران پولیس نے پایا کہ محمود احمد اور لکھ راج، دونوں ساکن ڈراؤٹے آر ایس پورہ نے اپنے جھونپڑی نما مکان متعدد کرایہ داروں کو بغیر تفصیلات فراہم کیے کرایہ پر دے رکھے تھے۔
پولیس کے مطابق، اس سلسلے میں دونوں کے خلاف سیکشن 223 بی این ایس کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔
دریں اثنا پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کرایہ داروں کی تصدیق کے قواعد پر سختی سے عمل کریں، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
اس سے قبل یکم نومبر کو جموں انتظامیہ نے شہر میں سکیورٹی اور منشیات کی اسمگلنگ پر قابو پانے کے لیے دو اہم احکامات جاری کیے تھے۔ اس حکمنامے کے تحت ضلع مجسٹریٹ راکیش منہاس نے جمعہ کو دو علیحدہ احکامات میں تمام مکان مالکان، کاروباری اداروں اور کوریئر کمپنیوں کو تصدیقی عمل سے متعلق سخت ہدایات جاری کیں۔
پہلے حکم کے تحت تمام مکان مالکان، پراپرٹی اونرز، کاروباری اداروں اور ٹھیکیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے کرایہ داروں، گھریلو ملازمین اور کام کرنے والے عملے کی مکمل تفصیلات سات دن کے اندر اندر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرائیں۔ وہیں دوسرے حکم کے تحت ضلع انتظامیہ نے کورئیر اور لاجسٹک کمپنیوں کے ذریعے منشیات یا ممنوعہ اشیاء کی ترسیل پر مکمل پابندی عائد کر دی۔
