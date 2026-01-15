ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دو بنگلہ دیشیوں سمیت جموں و کشمیر کے جیلوں میں ڈیڑھ ہزار سے زائد قیدی، اکثریت زیر سماعت
سنٹرل جیل سرینگر میں قید 783میں زیر سماعت ملزم اور صرف 52سزا کاٹ رہے مجرم ہیں۔
سرینگر: سرینگر کے سینٹرل جیل اور کوٹ بھلوال جیل جموں میں مجموعی طور پر 1564 زیر سماعت اور سزا کاٹ رہے قیدی ہیں۔ جموں کشمیر کے دو سب سے بڑے جیلوں - سرینگر و جموں - میں قید ڈیڑھ ہزار سے زائد قیدیوں میں پانچ غیر ملکی اور 150 دیگر ریاستوں کے رہائشی بھی شامل ہیں۔ 30 ستمبر 2025 تک تہاڑ جیل میں جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے 79 قیدی ہیں، جن میں 67 زیر سماعت ملزم اور 12 سزا کاٹ رہے مجرم ہیں۔
وکیل شیراز احمد کی جانب سے دائر کی گئی ایک آر ٹی آئی (RTI) عرضی کے جواب میں سینٹرل جیل حکام نے بتایا کہ 30 نومبر 2025 تک سینٹرل جیل سرینگر میں 835 قیدی قید تھے۔ ان میں 783 زیر سماعت اور 52 سزا کاٹ رہے مجرم شامل ہیں۔ زیر سماعت قیدیوں میں 750 مرد اور 33 خواتین ہیں۔ جیل میں 2023 اور 2024 کے دوران دو خواتین قیدیوں نے دو بچوں کو جنم بھی دیا۔
سرینگر سنٹرل جیل میں قیدیوں کی تفصیل
سینٹرل جیل میں زیر سماعت قیدیوں کی ضلع وار تفصیل کے مطابق 42 اننت ناگ، 134 بڈگام، 24 بانڈی پورہ، 47 بارہمولہ، ایک ایک ڈوڈہ، جموں، کٹھوعہ، پونچھ اور ریاسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 43 گاندربل، 18 کولگام، 22 کپوارہ، 77 پلوامہ، پانچ راجوری، دو رام بن، 23 شوپیاں اور 297 قیدی سرینگر سے ہیں۔
دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھنے والے قیدیوں میں چار بہار، ایک ایک اتراکھنڈ اور جھارکھنڈ، آٹھ آٹھ پنجاب اور اتر پردیش اور سات دہلی سے ہیں۔ اس کے علاوہ پانچ غیر ملکی زیر سماعت قیدی بھی ہیں، جن میں ایک ایک نیپال، میانمار اور ہالینڈ جبکہ دو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں۔
جیل حکام کے مطابق تمام قیدیوں کو جیل مینوئل 2022 کے تحت سہولیات بشمول بستر، کمبل اور کپڑے فراہم کیے جاتے ہیں۔ قانونی امداد اسکیم کے ذریعے ایسے قیدیوں کو وکیل بھی فراہم کیا جاتا ہے جو وکیل کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حکام نے یہ بھی واضح کیا کہ 2025 اور 2026 میں کسی بھی قیدی کی سزائے موت پر عملدرآمد کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
جموں جیل
جموں و کشمیر کے سب سے بڑا جیل، جموں کے کوٹ بھلوال سینٹرل جیل میں قیدیوں کی گنجائش 902 کی ہے۔ یہاں 729 زیر سماعت قیدی ہیں۔ ان میں 150 قیدی دیگر ریاستوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
کوٹ بھلوال جیل میں زیر سماعت قیدیوں میں 139 جموں، 45 سانبہ، 18 راجوری، 15 ریاسی، 18 کپوارہ، 53 اننت ناگ، 27 پونچھ، 39 سرینگر، چھ گاندربل، 46 کولگام، 11 کٹھوعہ، 19 شوپیاں، چار ادھم پور، 40 پلوامہ، ایک ایک سوپور اور ہندوارہ، 48 بارہمولہ، 13 بڈگام، 13 رام بن، 21 کشتواڑ اور 14 ڈوڈہ سے ہیں۔
ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ میں پریکٹس کرنے والے ایک سینئر وکیل نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ’’جیلوں میں زیر سماعت قیدیوں کی بڑی تعداد کی ایک وجہ مقدمات کے طویل عرصے تک چلنا ہے۔‘‘ ان کے مطابق استغاثہ بار بار گواہ پیش کرنے کے لیے مہلت مانگتا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ تیز رفتار سماعت آئین کے آرٹیکل 21 کا حصہ ہے۔
قیدیوں سے متعلق محبوبہ کی درخواست
گزشتہ ماہ جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے دائر مفاد عامہ کی عرضی خارج کر دی تھی، جس میں جموں و کشمیر سے باہر جیلوں میں قید زیر سماعت قیدیوں کو یوٹی کی جیلوں میں منتقل کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔
چیف جسٹس ارون پلی اور جسٹس راج نیش اوسوال پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ’’مفاد عامہ کی عرضیاں سیاسی یا جماعتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتیں۔‘‘
