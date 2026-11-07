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شمالی کشمیر میں ڈیڑھ کلو چرس جیسا مادہ برآمد، دو افراد گرفتار
پولیس کا کہنا ہے کہ ضبط کیے گئے مادہ کے اصل ماخذ، کہاں سے لایا گیا، کہاں پہنچانا تھا؟اس سے متعلق تفتیش جاری ہے۔
By PTI
Published : November 7, 2026 at 7:07 PM IST
سرینگر: شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں جموں کشمیر پولیس نے دو افراد کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے تقریباً ڈیڑھ کلو چرس جیسا مادہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق، منشیات کے استعمال اور اس کی اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم کے تحت پولیس نے گڑورہ کراسنگ پر ناکہ چیکنگ کے دوران دو افراد کو حراست میں لیا اور ان کے قبضے سے منشیات جیسا مادہ برآمد کیا۔
گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت رفاقت علی گوجر ساکن ہلوادی، ارگام اور ذاکر حسین قریشی ساکن چھپرن، ارگام کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں کا تعلق شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے ہے۔
بانڈی پورہ پولیس نے اس سلسلے میں ارگام پولیس اسٹیشن میں نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز (NDPS) ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران برآمد شدہ مادے کے اصل ماخذ، اسے کہاں سے لایا گیا اور کہاں پہنچایا جانا تھا، اس کے علاوہ اس نیٹ ورک سے جڑے دیگر روابط کا بھی پتہ لگایا جائے گا۔
واضح رہے کہ جموں کشمیر خاص کر وادی میں امسال شروع کی گئی حکومتی مہم "منشیات سے پاک جموں کشمیر" کے تحت نہ صرف منشیات فروشوں بلکہ منشیات سے متعلق نیٹ ورک کو بھی تباہ کرنے کے حوالہ سے خصوصی مہم شروع کی گئی جس کے تحت سینکڑوں منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا اور کروڑوں روپے مالیت کی منشیات کو بھی ضبط کیا گیا۔
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