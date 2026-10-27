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جموں پولیس نے پاکستان کو حساس معلومات شیئر کرنے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا
اس سلسلے میں جموں کے آر ایس پورہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔
Published : October 27, 2026 at 9:12 AM IST
جموں پولیس نے مخصوص اور معتبر اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے، ضلع جموں کے آر ایس پورہ علاقے سے حساس سکیورٹی معلومات مبینہ طور پر شیئر کرنے کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق، معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اس سرگرمی کے قومی سلامتی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
گرفتار شدگان کی شناخت ارون کمار ولد بہاری لال، ساکن متھوار، اکھنور اور گورو شرما ولد جیوتی پرکاش، ساکن موکھے، آر ایس پورہ کے طور پر کی گئی ہے۔ اس معاملے میں پولیس اسٹیشن آر ایس پورہ میں ایف آئی آر نمبر 189/2026 درج کی گئی ہے۔ یہ مقدمہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ 1923 کی دفعات 3 اور 5، جبکہ بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 152 اور 61(2) کے تحت درج کیا گیا ہے۔
ابتدائی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمان مبینہ طور پر حساس سکیورٹی معلومات سے متعلق تصاویر اور الیکٹرانک ڈیٹا، انکرپٹڈ مواصلاتی ذرائع کے ذریعے غیر ملکی انٹیلی جنس اہلکاروں اور دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ ہینڈلرز کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان مبینہ روابط میں پاکستان میں موجود عناصر بھی شامل ہیں۔
پولیس بیان کے مطابق، معاملے کی مزید گہرائی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ مبینہ سرگرمیوں کی مکمل نوعیت اور دائرہ کار کا تعین کیا جا سکے، قومی سلامتی پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا جا سکے اور اس نیٹ ورک میں ملوث دیگر افراد کی شناخت کی جا سکے۔
جموں پولیس نے واضح کیا ہے کہ قومی سلامتی اور ملک کی سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث پائے جانے والے عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔