ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر، دو فوجی پورٹرز نالے میں جا گرے، ریسکیو آپریشن جاری

یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب فوج کے ہمراہ یہ پورٹرز شمالی کشمیر میں واقع انیتا پوسٹ کی طرف جا رہے تھے۔

ا
معروف سیاحتی مقام پہلگام کا دلکش منظر (علامتی تصویر: اے این آئی)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 9, 2026 at 11:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

بارہمولہ (کوثر عرفات): فوج کے ساتھ کام کرنے والے دو پورٹر معروف سیاحتی مقام و سکی ریزارٹ گلمرگ کے بالائی علاقے میں پھسل کر نالے میں جا گرے۔ حکام کی جانب سے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جبکہ حکام نے بتایا کہ سخت سردی، برف اور دشوار گزار راستوں کے باعث بچاؤ آپریشن مشکل حالات میں بھی جاری ہے۔

ابتدائی معلومات کے مطابق شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے بالائی علاقے میں ’’انیتا پوسٹ‘‘ کی طرف جاتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا۔ حکام کے مطابق شدید برف باری کی وجہ سے موسم سرما میں انیتا پوسٹ کا صدر مقام سے زمینی رابطہ کٹ جاتا ہے اور اسی دوران سپلائی پہنچاتے ہوئے دونوں پورٹر پھسل کر نالے میں جا گرے۔

کھائی میں جا گرے پورٹرز کی شناخت لیاقت احمد دیدارد (27) ولد غلام محمد دیدارد، مسجد آنگن چندوسہ اور 33سالہ اشفاق احمد کھٹانہ ولد جمال الدین کھٹانہ، پچار چندوسہ، ضلع بارہمولہ کے طور پر ہوئی ہے۔ گرچہ ریسکیو آپریشن جاری ہے تاہم دونوں کے زندی بچنے کے آثار کم ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم حکام کے مطابق دونوں کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔

واضح رہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے حادثات پیش آتے رہے ہیں، جس دوران غریب مزدور آرمی میں مزدوری کرتے ہوئے فوت ہو گئے۔

یہ بھی پڑھیں:

مہلوک آرمی پورٹر: جواں سالہ بیوہ، کینسر میں مبتلا والد اور تین سالہ بیٹے کی کفالت کرے گا کون؟

TAGGED:

GULMARG ARMY PORTER MISSING
ARMY PORTER SLIP
KASHMIR NEWS
آرمی پورٹر
KASHMIR PORTER SLIP TO DEATH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.