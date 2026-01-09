کشمیر، دو فوجی پورٹرز نالے میں جا گرے، ریسکیو آپریشن جاری

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، دو فوجی پورٹرز نالے میں جا گرے، ریسکیو آپریشن جاری
یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب فوج کے ہمراہ یہ پورٹرز شمالی کشمیر میں واقع انیتا پوسٹ کی طرف جا رہے تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 9, 2026 at 11:39 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): فوج کے ساتھ کام کرنے والے دو پورٹر معروف سیاحتی مقام و سکی ریزارٹ گلمرگ کے بالائی علاقے میں پھسل کر نالے میں جا گرے۔ حکام کی جانب سے فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جبکہ حکام نے بتایا کہ سخت سردی، برف اور دشوار گزار راستوں کے باعث بچاؤ آپریشن مشکل حالات میں بھی جاری ہے۔
ابتدائی معلومات کے مطابق شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے بالائی علاقے میں ’’انیتا پوسٹ‘‘ کی طرف جاتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا۔ حکام کے مطابق شدید برف باری کی وجہ سے موسم سرما میں انیتا پوسٹ کا صدر مقام سے زمینی رابطہ کٹ جاتا ہے اور اسی دوران سپلائی پہنچاتے ہوئے دونوں پورٹر پھسل کر نالے میں جا گرے۔
کھائی میں جا گرے پورٹرز کی شناخت لیاقت احمد دیدارد (27) ولد غلام محمد دیدارد، مسجد آنگن چندوسہ اور 33سالہ اشفاق احمد کھٹانہ ولد جمال الدین کھٹانہ، پچار چندوسہ، ضلع بارہمولہ کے طور پر ہوئی ہے۔ گرچہ ریسکیو آپریشن جاری ہے تاہم دونوں کے زندی بچنے کے آثار کم ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم حکام کے مطابق دونوں کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
واضح رہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے حادثات پیش آتے رہے ہیں، جس دوران غریب مزدور آرمی میں مزدوری کرتے ہوئے فوت ہو گئے۔
