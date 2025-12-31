کشمیر، دریائے جہلم سے دو قدیم بت برآمد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، دریائے جہلم سے دو قدیم بت برآمد
پتھر میں تراشے ایک بت کو ’درگا دیوی‘ جبکہ دوسرے کو شیو مندر کے ایک پینل کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 31, 2025 at 11:56 AM IST
سرینگر : وادی کشمیر میں دریائے جہلم سے پتھر میں تراشے دو بت برآمد کیے گئے، یہ برآمدگیاں چار روز کے اندر اندر ہوئیں۔ پتھر میں تراشے یہ بت شمالی کشمیر کے بارہمولہ اور جنوبی کشمیر کے پلوامہ اضلاع میں الگ الگ واقعات میں ملے ہیں، جانچ اور حفاظت کے لیے لئے انہیں محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
پہلا بت 26 دسمبر کو بارہمولہ میں برآمد کیا گیا جو ہندو مذہب کی دیوی ’’دُرگا‘‘ کا بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ بت دریا میں مچھلی پکڑتے ہوئے ایک مقامی ماہی گیر نذیر احمد لٹو ساکنہ شالہ ٹینگ زوجیار کو نظر آیا تھا۔
لٹو نے اس بت کی تاریخی اہمیت بھانپتے ہوئے فوری طور پر حکام کو اطلاع دی۔ پولیس نے بت کو پولیس اسٹیشن شیری میں محفوظ رکھا، پھر اسے ڈائریکٹوریٹ آف آرکائیوز، آرکیالوجی اینڈ میوزیمز، جموں و کشمیر کے ذریعے سرینگر آرکیالوجی ونگ کو منتقل کیا گیا، جہاں اس کی سائنسی جانچ، دستاویزات اور تحفظ کا عمل جاری ہے۔
پولیس ترجمان نے بتایا کہ بت کی عمر، فَن کا انداز اور تاریخی پس منظر معلوم کرنے کے لیے سائنسی تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے ’’ایسے نوادرات ملتے ہی فوراً اطلاع دینے‘‘ کی اپیل کی ہے ’’تاکہ ان تاریخی اہمیت کے حامل اشیاء کو محفوظ کیا جا سکے۔‘‘
اس کے تین دن بعد ہی یعنی 29 دسمبر کو ایک اور قدیم بت اونتی پورہ، پلوامہ کے لارکی پورہ علاقے میں اسی دریا سے برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق یہ ایک عمدہ پتھر پر نقش ہے اور بظاہر بھگوان شیو سے منسوب ہندو مندر کے ایک پینل کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔
اس بت کو بھی باقاعدہ دستاویز سازی اور تحفظ کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ امن و قانون قائم رکھنے کی طرح ثقافتی ورثے کا تحفظ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔
ماضی کی اہم برآمدگیاں
اگست 2025 میں اننت ناگ ضلع کے عیشمقام علاقے میں بھی کھدائی کے دوران کئی ہندو بت اور شیو لنگ برآمد کیے گئے تھے، جنہیں ٹیسٹنگ اور تاریخ معلوم کرنے کے لیے سرینگر بھیجا گیا اور بعد ازاں انہیں SPS میوزیم منتقل کیا گیا۔
اگست 2021 میں سرینگر کے پاند ریٹھن علاقے میں مزدوروں کو ’’دُرگا‘‘ کا ایک بت ملا جو بعد میں 1200 سال پرانا ساتویں یا آٹھویں صدی کا معلوم ہوا۔ یہ بت اب بھی محکمہ آثار قدیمہ کے پاس محفوظ ہے۔
عوام سے اپیل
حکام کا کہنا ہے کہ ’’کشمیر آثار قدیمہ کے لحاظ سے انتہائی زرخیز خطہ ہے، اور ترقیاتی کاموں خاص کر کھدائی یا دریاؤں سے مزید نوادرات مل سکتے ہیں، اس لیے عوام کو باخبر اور ذمہ دار رہنا چاہیے۔‘‘
وزیر اعظم کا بیان
وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ریڈیو پروگرام ’’من کی بات‘‘ میں حال ہی میں بارہمولہ میں بدھ مت کے ایک قدیم اسٹوپا کی دریافت کا ذکر کیا اور اسے کشمیر کی تاریخی گہرائی اور مذہبی ہم آہنگی کی علامت قرار دیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: