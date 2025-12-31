کشمیر، دریائے جہلم سے دو قدیم بت برآمد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

December 31, 2025

سرینگر : وادی کشمیر میں دریائے جہلم سے پتھر میں تراشے دو بت برآمد کیے گئے، یہ برآمدگیاں چار روز کے اندر اندر ہوئیں۔ پتھر میں تراشے یہ بت شمالی کشمیر کے بارہمولہ اور جنوبی کشمیر کے پلوامہ اضلاع میں الگ الگ واقعات میں ملے ہیں، جانچ اور حفاظت کے لیے لئے انہیں محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

پہلا بت 26 دسمبر کو بارہمولہ میں برآمد کیا گیا جو ہندو مذہب کی دیوی ’’دُرگا‘‘ کا بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ بت دریا میں مچھلی پکڑتے ہوئے ایک مقامی ماہی گیر نذیر احمد لٹو ساکنہ شالہ ٹینگ زوجیار کو نظر آیا تھا۔

لٹو نے اس بت کی تاریخی اہمیت بھانپتے ہوئے فوری طور پر حکام کو اطلاع دی۔ پولیس نے بت کو پولیس اسٹیشن شیری میں محفوظ رکھا، پھر اسے ڈائریکٹوریٹ آف آرکائیوز، آرکیالوجی اینڈ میوزیمز، جموں و کشمیر کے ذریعے سرینگر آرکیالوجی ونگ کو منتقل کیا گیا، جہاں اس کی سائنسی جانچ، دستاویزات اور تحفظ کا عمل جاری ہے۔

پولیس ترجمان نے بتایا کہ بت کی عمر، فَن کا انداز اور تاریخی پس منظر معلوم کرنے کے لیے سائنسی تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے ’’ایسے نوادرات ملتے ہی فوراً اطلاع دینے‘‘ کی اپیل کی ہے ’’تاکہ ان تاریخی اہمیت کے حامل اشیاء کو محفوظ کیا جا سکے۔‘‘

اس کے تین دن بعد ہی یعنی 29 دسمبر کو ایک اور قدیم بت اونتی پورہ، پلوامہ کے لارکی پورہ علاقے میں اسی دریا سے برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق یہ ایک عمدہ پتھر پر نقش ہے اور بظاہر بھگوان شیو سے منسوب ہندو مندر کے ایک پینل کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔

اس بت کو بھی باقاعدہ دستاویز سازی اور تحفظ کے لیے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ امن و قانون قائم رکھنے کی طرح ثقافتی ورثے کا تحفظ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔

ماضی کی اہم برآمدگیاں
اگست 2025 میں اننت ناگ ضلع کے عیشمقام علاقے میں بھی کھدائی کے دوران کئی ہندو بت اور شیو لنگ برآمد کیے گئے تھے، جنہیں ٹیسٹنگ اور تاریخ معلوم کرنے کے لیے سرینگر بھیجا گیا اور بعد ازاں انہیں SPS میوزیم منتقل کیا گیا۔

اگست 2021 میں سرینگر کے پاند ریٹھن علاقے میں مزدوروں کو ’’دُرگا‘‘ کا ایک بت ملا جو بعد میں 1200 سال پرانا ساتویں یا آٹھویں صدی کا معلوم ہوا۔ یہ بت اب بھی محکمہ آثار قدیمہ کے پاس محفوظ ہے۔

عوام سے اپیل
حکام کا کہنا ہے کہ ’’کشمیر آثار قدیمہ کے لحاظ سے انتہائی زرخیز خطہ ہے، اور ترقیاتی کاموں خاص کر کھدائی یا دریاؤں سے مزید نوادرات مل سکتے ہیں، اس لیے عوام کو باخبر اور ذمہ دار رہنا چاہیے۔‘‘

وزیر اعظم کا بیان
وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ریڈیو پروگرام ’’من کی بات‘‘ میں حال ہی میں بارہمولہ میں بدھ مت کے ایک قدیم اسٹوپا کی دریافت کا ذکر کیا اور اسے کشمیر کی تاریخی گہرائی اور مذہبی ہم آہنگی کی علامت قرار دیا تھا۔

