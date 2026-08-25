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پلوامہ میں دو مبینہ دہشت گرد معاونین گرفتار، اسلحہ و دستی بم برآمد
سکیورٹی فورسز نے دو افراد کو مشتبہ حالت میں آتے دیکھا، جس کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔
Published : August 25, 2026 at 11:10 AM IST
پلوامہ، جموں و کشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): جموں و کشمیر پولیس کے مطابق پلوامہ میں سکیورٹی فورسز نے مشترکہ کارروائی کے دوران دو مبینہ دہشت گرد معاونین کو گرفتار کرلیا ہے۔ کارروائی کے دوران ان کے قبضے سے ایک پستول، 12 راؤنڈز اور ایک دستی بم برآمد کیا گیا۔
حکام کے مطابق یہ کارروائی جموں و کشمیر پولیس کے ایس او جی ونگ، فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کی 183 بٹالین نے مشترکہ طور پر راجپورہ کے سی بی ناتھ علاقے میں یروان جنگلات میں انجام دی۔
علاقے میں کورڈن اینڈ سرچ آپریشن
مشترکہ انٹیلی جنس اطلاعات کی بنیاد پر علاقے میں کورڈن اینڈ سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ کارروائی کے دوران سکیورٹی فورسز نے دو افراد کو جنگل سے سی بی ناتھ گاؤں کی جانب مشتبہ حالت میں آتے دیکھا، جس کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں کو حراست میں لے لیا گیا۔
STORY | Two suspected over ground workers of terrorists arrested in J-K— Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2026
Security forces arrested two suspected over ground workers of terrorists in a forest area of Pulwama district of Jammu and Kashmir, disrupting the terror network in the region, officials said on Tuesday.… pic.twitter.com/sgUy6VUC67
گرفتار افراد کی شناخت لطیف احمد ولد غلام محمد ساکن لاسی ڈابن اور اعجاز احمد ولد نذیر احمد ساکن بامنو کے طور پر ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق دونوں کی تلاشی کے دوران ایک پستول، 12 راؤنڈز اور ایک دستی بم برآمد ہوا۔ دونوں افراد کو برآمد شدہ اسلحہ و گولہ بارود سمیت حراست میں لے لیا گیا ہے۔
دہشت گرد نیٹ ورکس کو ناکام بنانے میں اہم کامیابی
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن راجپورہ میں ایف آئی آر نمبر 118/2026 درج کی گئی ہے، جس میں آرمز ایکٹ کی دفعات 7/25 اور غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ یعنی یو اے پی اے کی دفعات 13، 18، 23 اور 39 شامل ہیں۔
پولیس کے مطابق مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ گرفتار افراد کی سرگرمیوں، برآمد شدہ اسلحے کے ذرائع اور ان کے ممکنہ روابط اور ساتھیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ حکام نے اس کارروائی کو پلوامہ میں دہشت گرد نیٹ ورکس کو ناکام بنانے اور ضلع میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کی کوششوں میں ایک اہم کامیابی قرار دیا ہے۔