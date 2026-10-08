ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں: 'خوف گینگ' سے وابستہ دو افراد گرفتار، اسلحہ اور منشیات برآمد
پولیس نے گینگ کے دوران کی تحویل سے ایک پستول، دیسی کٹا اور چٹا برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 8, 2026 at 4:38 PM IST
جموں: جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ (SOG) نے جموں میں کارروائی انجام دیتے ہوئے "خوف گینگ" سے وابستہ دو ارکان کو گرفتار کرلیا ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات بھی برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق ایس او جی نے 6 اور 7 اکتوبر کی درمیانی شب ایک مربوط کارروائی انجام دی جس دوران یہ دو افراد گرفتار کیے گئے۔ ترجمان نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت ونش شرما ولد یوگ راج، ساکنہ پلی، بری برہمنہ، ضلع سانبہ اور یوگیشور سنگھ ولد جتیندر سنگھ، ساکنہ پلی ٹانڈہ، بری برہمنہ کے طور پر کی ہے۔
جموں پولیس کے مطابق تحقیقات کے دوران ونش شرما کے مبینہ طور پر وکاس سالتھیا عرف وکی خوف اور روہت کمار عرف مکھن سے روابط سامنے آئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ افراد جموں خطے میں مبینہ طور پر اسلحہ سپلائی کے نیٹ ورک اور جرائم کی سرگرمیوں سے منسلک ہیں۔
ترجمان نے مزید کہا کہ مزید تحقیقات میں ونش شرما کے پنجاب میں موجود گینگسٹرز کے ساتھ مبینہ روابط بھی سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان افراد نے غیر قانونی اسلحہ حاصل کرنے اور پنجاب میں ایک ٹارگیٹ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پولیس نے گرفتار کیے گئے افراد کے قبضے سے دو پستول، ایک دیسی ساختہ پستول (کٹا) اور ہیروئن (چٹا) برآمد کی ہے۔
پولیس کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہے تاکہ پورے نیٹ ورک کا پتہ لگایا جا سکے اور اس میں شامل دیگر افراد کی شناخت کی جا سکے۔
ایس او جی جموں کی کارروائی، خوف گینگ کے تین مبینہ ارکان گرفتار