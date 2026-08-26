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سرینگر سینٹرل جیل سے فرار پوکسو کیس کے دو ملزمان تین روز بعد راجستھان سے گرفتار
حکام کے مطابق دونوں قیدیوں نے ہائی سکیورٹی سینٹرل جیل کی سامنے کی جانب موجود دیوار پھلانگ کر فرار ہونے میں کامیابی حاصل کی تھی۔
Published : August 26, 2026 at 4:38 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر کی سری نگر سینٹرل جیل سے فرار ہونے والے پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول آفنسز ایکٹ (پوکسو) کے تحت الگ الگ مقدمات کا سامنا کرنے والے دو زیرِ سماعت قیدیوں کو تین روزہ تلاش کے بعد راجستھان سے گرفتار کرلیا گیا ہے۔ پولیس حکام نے بدھ کے روز اس کی تصدیق کی۔ گرفتار کیے گئے ملزمان کی شناخت مختار احمد گجر اور فرمان خان کے طور پر ہوئی ہے۔
دونوں ملزمان 23 اگست کو سری نگر کی ہائی سکیورٹی سینٹرل جیل سے فرار ہوگئے تھے، جس کے بعد جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں نے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کردی تھی۔ پولیس کے مطابق تین روز تک جاری رہنے والی کارروائی کے بعد دونوں ملزمان کا سراغ راجستھان کے چورو ضلع کے راج گڑھ علاقے میں لگایا گیا، جہاں راجستھان پولیس نے انہیں گرفتار کرلیا۔
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ راجستھان پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد جموں و کشمیر پولیس کو اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملزمان کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے جموں و کشمیر پولیس کی ایک ٹیم راجستھان روانہ ہوگئی ہے۔ پولیس کے مطابق مختار احمد گجر، ولد محمد رفیق گجر، ضلع اننت ناگ کے سنگلن چترگل علاقے کا رہائشی ہے۔ اس کے خلاف سری نگر کے سورہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 20/2026 درج ہے۔
اس مقدمے میں بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات 137(2) اور 65(1) کے علاوہ پوکسو ایکٹ کی دفعات 3 اور 4 کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ دوسرے ملزم فرمان خان، ولد عبدالغنی خان، سدن پورہ ریگستان کا رہائشی بتایا گیا ہے۔ وہ گاندربل ضلع کے لار پولیس اسٹیشن میں درج ایف آئی آر نمبر 19/2026 میں مطلوب تھا۔ فرمان خان کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا کی دفعات 137(2) اور 87 کے ساتھ پوکسو ایکٹ کی دفعات 3 اور 4 کے تحت مقدمہ درج ہے۔
حکام کے مطابق دونوں قیدیوں نے ہائی سکیورٹی سینٹرل جیل کی سامنے کی جانب موجود دیوار پھلانگ کر فرار ہونے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ واقعہ کے بعد جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سکیورٹی اداروں نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی، جبکہ سینٹرل انڈسٹریل سکیورٹی فورس (سی آئی ایس ایف) نے بھی اس معاملے کی ابتدائی تحقیقات شروع کردی۔
سی آئی ایس ایف سال 2023 سے سری نگر سینٹرل جیل کی سکیورٹی پر مامور ہے۔ ابتدائی انکوائری کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ ہائی سکیورٹی جیل سے دونوں قیدی سکیورٹی انتظامات کو عبور کرتے ہوئے کس طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جیل سے فرار ہونے کے واقعہ کی تحقیقات بدستور جاری ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے حالات سمیت دیگر تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے لائی جائیں گی۔
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حکام کے مطابق دونوں ملزمان کو راجستھان سے سری نگر لانے کے لیے قانونی کارروائی مکمل کی جارہی ہے، جس کے بعد انہیں متعلقہ پولیس کی تحویل میں دیا جائے گا۔