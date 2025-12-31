ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بمنہ پل تنازعے میں ہائی کورٹ نے دوبارہ ثالثی عمل کا کیا آغاز
کورٹ نے سابق ہائی کورٹ جج جسٹس سنیل ہالی کو نیا ثالث مقرر کیا, دونوں فریقین کو ان کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی۔
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے سرینگر کے بمنہ پل کی تعمیر پر خرچ کیے گئے 531 کروڑ روپے کے تنازع میں طویل عرصے سے رکے ہوئے ثالثی کے عمل کو از سر نو شروع کر کے ایک سابق جج کو ثالث مقرر کیا۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ سرینگر کی تعمیراتی کمپنی کے دعوے کو محض اس بنیاد پر کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا کہ ’’عارضی ثالثی کا فیصلہ‘‘ پہلے رد کر دیا گیا تھا۔
ایم آئی ایس (MIS) میر سنز کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس سنجے دھار نے سابق ہائی کورٹ جج جسٹس سنیل ہالی کو نیا اور اس معاملے میں اکلوتا ثالث مقرر کیا، جو کمپنی اور جموں و کشمیر یونین ٹریٹری کے ساتھ ساتھ اس کے پبلک ورکس (آر اینڈ بی) ڈیپارٹمنٹ کے درمیان تنازعے کا فیصلہ کریں گے۔
عدالت نے مدعیٰ علیہ ڈیپارٹمنٹ کی ’’فریقین کے درمیان تنازعہ کو غیر ثالثی قرار‘‘ دئے جانے کی دلیل کو ’’بے بنیاد‘‘ قرار دیا۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ ’’تنازعہ ختم نہیں ہوا ہے اور اسے ثالثی کے ذریعے ہی حل کرنا ضروری ہے۔‘‘
اس کیس کا تعلق نومبر 1999 میں اُس معاہدے کے ساتھ ہے جس میں میر سنز کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ (Mir Sons Construction Pvt Ltd) کو بمنہ، سرینگر میں 254 میٹر طویل دو طرفہ پریفریسڈ کنکریٹ پل کی تعمیر کا کام سونپا گیا تھا۔ یہ منصوبہ 531 لاکھ روپے کی لاگت سے شروع ہوا تھا اور اسے 36 ماہ میں مکمل ہونا تھا۔
کمپنی کے مطابق کام کی ادائیگی پر اس وقت تنازعہ پیدا ہوا، جب پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ نے ٹھیکہ دار پر کام میں تاخیر کا الزام عائد کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ صرف 30 فیصد کام طے شدہ وقت میں مکمل ہوا اور 11 ماہ کی توسیع کے باوجود منصوبہ 19 ماہ مزید تاخیر سے 2008 میں مکمل ہوا۔
محکمہ کے مطابق غلطی سے 1.04 کروڑ روپے کی زائد ادائیگیاں ٹھیکہ دار کو کی گئیں اور اس رقم کی بازیابی کے لیے انہیں نوٹس جاری کیا گیا۔ سال 2014 میں معاہدے کی شرط 64 کے تحت، محکمہ نے ریٹائرڈ چیف انجینئر میاں بشیر احمد کو واحد ثالث مقرر کیا۔ انہوں نے جون 2018 میں ایک عارضی فیصلہ سنایا جس کی رو سے ٹھیکہ دار کو 203 لاکھ روپے دیے، تاہم ہائی کورٹ نے اکتوبر 2022 میں اسے رد کر دیا۔
عارضی فیصلہ رد ہونے سے قبل ہی ثالث نے صحت کے سنگین مسائل کی وجہ سے کارروائی سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس نے ستمبر 23، 2021 کو دونوں فریقین کو اطلاع دی کہ وہ مزید ثالثی نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں می سنز نے متبادل ثالث کی تقرری کی درخواست کی، لیکن جب کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو کمپنی نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔
یونین ٹیریٹری حکومت نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ’’چونکہ عارضی فیصلہ رد ہو چکا ہے، اس لیے اب کوئی باقی مقندہ تنازعہ نہیں ہے جس کے لیے نئی ثالثی کی ضرورت ہو۔‘‘
جسٹس دھر نے اپنے 13 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ ’’عارضی فیصلہ اس بنیاد پر رد کیا گیا کہ وہ بغیر وجوہات کے ہی تھا اور اس لیے غیر قانونی اور غلط تھا۔‘‘ عدالت نے واضح کیا کہ ’’چونکہ عارضی فیصلہ فریقین کے دعووں پر غور کیے بغیر دیا گیا تھا، اس لیے اسے مسترد کیا جا سکتا ہے، لیکن دعووں کو ’مردہ‘ قرار نہیں دیا جا سکتا۔‘‘
عدالت نے یہ بھی کہا کہ ’’چونکہ پہلے کے ثالث کا صحت کی وجوہات کی بنا پر منصب ختم ہو چکا تھا، اس لیے نیا ثالث مقرر کرنا ضروری تھا۔‘‘ عدالت نے جسٹس سنیل ہالی کو ثالث مقرر کیا ہے اور فریقین کو ان کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی ہے۔
