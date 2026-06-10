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مودی حکومت کے بارہ سال نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا: التجا مفتی
انہوں نے پی ڈی پی دور میں ترقی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہاکہ ایمز اور اسلامک یونیورسٹی جیسے ادارے پی ڈی پی کی دین ہیں۔
Published : June 10, 2026 at 3:41 PM IST
ترال (شبیر بٹ): پی ڈی پی کی جانب سے آج ترال میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس میں پارٹی لیڈر التجا مفتی، ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائیک اور دیگر لیڈران موجود تھے۔ اس موقعے پر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر جی ایم کانٹرو نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پی ڈی پی میں شمولیت کی۔ اس موقعے پر پارٹی لیڈران نے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان کی شمولیت سے پی ڈی پی ترال میں مزید مضبوط ہوگی۔
اپنے خطاب میں التجا مفتی نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس جس کو عوام نے بھاری منڈڈیٹ دیا، آج عوام کے جزبات کو مجروح کر رہی ہے۔ کہیں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں تو کہیں عوام کو اپنی زمینون پر کھیتی کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرحوم مفتی سعید نے جنوبی کشمیر کی مجموعی ترقی کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، ان کے نقوش آج بھی عوام کے زہنوں پر تازہ ہیں۔ ایمز اور اسلامک یونیورسٹی جیسے ادارے پی ڈی پی کی ہی دین ہیں۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے التجا مفتی نے بتایا کہ نیشنل کانفرنس ہر محاز پر ناکام ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے بی جے پی پر بھی نشانہ لگایا۔ ان کا کہنا تھا بھاجپا کا ''بارہ سال بے مثال'' کا جشن حقائق کے برعکس ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ یہ ملک مودی کے دور میں ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ملک میں بے روزگار بڑھ رہی ہے اور یہ پارٹی ہندو مسلم کی سیاست کر کے اصل حقائق سے دور ہو رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ڈالر کے مقابلے روپیہ کہاں پہنچ گیا ہے، پھر بھی بھاجپا حکومت دعوی کر رہی ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے، جب کہ اصل میں اس پارٹی کے بیانے اور عمل اور حالات میں بہت فرق ہے۔
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