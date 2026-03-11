ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں 12 فیصد لوگ ہرنیا بیماری کے شکار، مردوں کی شرح سب سے زیادہ
اعدادوشمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسانوں میں ہرنیا کی شرح سب سے ذیادہ 27 فیصد ہے۔
Published : March 11, 2026 at 4:17 PM IST
سرینگر( پرویز الدین ): وادی کشمیر میں ہرنیا کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے ۔اعداد وشمار کے مطابق مجموعی طور پر 12 فیصد لوگ ہرنیا سے متاثر ہیں اور ان میں اکثریت مردوں کی ہے۔ہرنیا سے متاثر لوگوں میں مردوں کی شرح 98 فیصد جبکہ خواتین میں یہ شرح 2فیصد ہے۔
بھارت میں سالانہ 1.5 سے 20 لاکھ لوگ ہرنیا کے شکار ہوتے ہیں۔ ادھر کشمیر صوبے میں روزی روٹی کمانے کے لیے مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے لوگ زیادہ تر ہرنیا کے شکار ہوتے ہیں۔ان میں سب سے زیادہ شرح کسان آور مزدوو طبقے کی ہے۔
ہرنیا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ٹشو یا عضو پٹھوں میں کمزور جگہ سے باہر دھکیلتا ہے جو اسے عام طور پر اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اگرچہ ہرنیا جسم میں کہیں بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن یہ پیٹ، نالی اور ران کے اوپری حصے میں سب سے زیادہ عام ہیں۔ کچھ لوگ ہرنیا (پیدائشی) کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ہرنیا کی عام علامات میں متاثرہ جگہ میں گومڈ بننا،کھڑے ہونے میں تکلیف یا کھانسنے اور چھیکنے میں تکلیف ہونا ہے۔
اعدادوشمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسانوں میں ہرنیا کی شرح سب سے ذیادہ 27 فیصد ہے جبکہ مزدوروں کی شرح 23 فیصدز،دکانداروں میں اس بیماری کی شرح 16 فیصد، طلبہ طالبات میں یہ شرح 16 فیصد ،سرکاری ملازمین کی شرح 11 فیصد اور گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کی یہ شرح سب سے کم 6 فیصد ہے۔ان میں 23 فیصد کی عمر 21 سے 30 برس کے درمیان ہے،22 فیصد کی عمر 31 سے 40 برس کے بیچ جبکہ 39 فیصد کی عمر 41 سے 50 برس کے درمیان ہے۔
ماہرین کے مطابق 52 فیصد مریضوں میں جسم کے دائیں حصے میں ہرنیا پایا جاتا ہے جبکہ دیگر 48 فیصد مریضوں میں بائیں جانب ہرنیا پایاجاتا ہے۔ وادی کشمیر میں ہرنیا کی بیماری سے متعلق جراحی کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہرنیا کی بڑی وجہ زیادہ وزن اٹھانا ہےاور اس لیے یہ بیماری انہیں لوگوں میں زیادہ پیدا ہوتی ہے جوکہ سخت محنت و مشقت کا کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ان میں کسان ۔مزدور، دوکاندار اور دیگر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں۔
ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ متاثرہ 7 فیصد لوگ 55 فیصد سے زائد وزن اٹھانے کی وجہ سے ہرنیا کا شکار ہوگئے تھے جبکہ 36 فیصد جسم سے خارج ہونے والےمادے کے نظام میں خرابی کی وجہ سے ہرنیا سے متاثر ہوگئے تھے۔ اسی طرح شوگر اور سگریٹ نوشی کرنے والے مریضوں میں بھی ہرنیا ہونے کے خطرات موجود ہوتے ہیں۔
سرجری کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہرنیا بیماری میں زیادہ تر مریضوں کو جراحی کی ضرورت پڑتی ہے اور سرجری کی مدد سے وہ اس تکلیف سے چھٹکارہ پاتے ہیں ۔ایسے اس وقت اوپن سرجری کے علاوہ لیپروسکوپک سرجری عمل میں لاکر ہرنیا بیماری کو ٹھیک کیا جاتا اور ان سرجریز کا انتخاب تکلیف کے مطابق ہی کیا جاتا ہے۔