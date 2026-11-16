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سوشل میڈیا کو مثبت سوچ اور سماجی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں، منشیات کے خلاف اجتماعی جدوجہد کریں، ایس ایس پی پلوامہ
تھانہ دیوس کےدوران شرکاء سے خطاب کرتے ہوئےایس ایس پی پلوامہ ساحل سارنگل نے سوشل میڈیا کے مثبت اور ذمہ دارانہ استعمال پر زور دیا۔
Published : November 16, 2026 at 8:00 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) پلوامہ پولیس کی جانب سے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے کریم آباد علاقے میں تھانہ دیوس کے تحت ایک عوامی دربار کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ایس پی پلوامہ ساحل سارنگل (آئی پی ایس) کی نگرانی میں منعقدہ اس پروگرام میں اے ایس پی پلوامہ، ڈی وائی ایس پی ہیڈکوارٹرز پلوامہ اور ڈی وائی ایس پی آپریشنز پلوامہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر افسران نے مقامی لوگوں سے بات چیت کی اور ان کے مسائل، شکایات اور مطالبات سنے۔
پولیس افسران نے عوام کو یقین دلایا کہ ان کی جائز شکایات کے ازالے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے اور جہاں ممکن ہو، مسائل کو موقع پر ہی حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
اس اقدام کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو کم کرنا، باہمی اعتماد کو فروغ دینا اور عوام کو ان کی دہلیز پر پولیس خدمات فراہم کرنا ہے۔ پلوامہ پولیس کے مطابق، عوامی رابطے کے ایسے پروگراموں کے ذریعے ضلع کے مختلف علاقوں میں لوگوں کے مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔
تھانہ دیوس کے دوران شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی پلوامہ ساحل سارنگل نے سوشل میڈیا کے مثبت اور ذمہ دارانہ استعمال پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسے مثبت سوچ، تعمیری سرگرمیوں اور سماجی تبدیلی کے فروغ کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔انہوں نے منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت کے خلاف اجتماعی جدوجہد کی ضرورت پر بھی زور دیا اور عوام سے اپیل کی کہ وہ ایک پرامن، منشیات سے پاک اور ترقی یافتہ معاشرے کی تعمیر کے لیے پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔
اس موقع پر مقامی رہائشی منیب احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے عوامی رابطہ پروگرام پولیس اور عوام کے درمیان تعاون اور اعتماد کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی پولیس کی جانب سے منعقد کیے گئے ایسے پروگراموں کے ذریعے علاقے کے متعدد مسائل اور شکایات حل کی گئی ہیں، جس سے مقامی آبادی کو فائدہ پہنچا ہے۔انہوں نے پولیس محکمہ پر زور دیا کہ عوامی فلاح و بہبود اور مقامی مسائل کے حل کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد جاری رکھا جائے۔