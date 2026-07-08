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'رسمی کارروائی نہیں، ماہر غوطہ خور بھیجیں': کشن گنگا دریا میں غرقاب بچے کی تلاش تیسرے روز میں داخل
تلیل، بانڈی پورہ کے باشندوں کا کہنا ہے کہ غرقاب بچے کو ڈھونڈ نکلانے کے لیے تربیت یافتہ ریسکیو ٹیم روانہ نہیں کی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 8, 2026 at 6:46 PM IST
بانڈی پورہ: شمالی کشمیر کے سرحدی علاقہ تلیل میں بدھ کے روز لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے کشن گنگا دریا میں غرقاب ہوئے بچے کی تلاش میں سرعت لائے جانے کا مطالبہ کیا۔ بانڈی پورہ ضلع کے تلیل علاقے میں تین روز قبل 10 سالہ بچہ غرقاب ہوا تھا تاہم لوگوں کا الزام ہے کہ بچے کی تلاش کے لیے کوئی تربیت یافتہ ریسکیو ٹیم مؤثر انداز میں کام نہیں کر رہی، جبکہ سرچ آپریشن تیسرے روز میں داخل ہو چکا ہے۔
غرقاب ہوئے بچے کی شناخت بابر بشیر شیخ ولد بشیر احمد شیخ کے طور پر ہوئی ہے جو پیر کی شام دریا میں نہاتے وقت تیز بہاؤ کی نذر ہو گیا تھا۔ احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوسرے روز تعینات کی گئی ٹیموں کے پاس تیز بہاؤ والے پانی میں ریسکیو کرنے کی نہ مطلوبہ مہارت تھی اور نہ ہی ضروری آلات۔
احتجاج کر رہے لوگوں کے مطابق دریا کے شدید بہاؤ کی وجہ سے بعض اہلکار پانی میں بھی نہیں اتر سکے، جس کے باعث مقامی رضاکاروں کو تلاش میں مدد کرنا پڑی۔ مظاہرین نے ضلع انتظامیہ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ "جدید آلات سے لیس خصوصی ریسکیو ٹیمیں اور تربیت یافتہ غوطہ خور تعینات کیے جائیں تاکہ تلاش کا عمل تیز کیا جا سکے اور بچے کی لاش کو نکالا جا سکے۔" ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین روز سے خاندان شدید کرب میں مبتلا ہے، لیکن تلاش میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔
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