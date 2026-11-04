جموں کشمیر، جرائم سے حاصل آمدن سے خریدا ٹرک پولیس نے کیا ضبط

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جموں کشمیر، جرائم سے حاصل آمدن سے خریدا ٹرک پولیس نے کیا ضبط
پولیس ذرائع کے مطابق ٹرک کو مویشیوں کی غیر قانونی نقل و حمل اور اسمگلنگ سے حاصل آمدن سے خریدا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 4, 2026 at 2:07 PM IST
رام بن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے رام بن ضلع میں جرائم کے خلاف جاری کارروائیوں کے تحت ڈسٹرکٹ پولیس نےبانہال پولیس اسٹیشن میں درج ایک مقدمے کے سلسلے میں ایک مال بردار ٹرک کو ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے مذکورہ گاڑی کو جرائم سے حاصل شدہ آمدنی (Proceeds of Crime) قرار دیتے ہوئے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) کی دفعہ 107 کے تحت ضبط کرنے کی کارروائی انجام دی۔
پولیس ذرائع کے مطابق ضبط کی گئی گاڑی زیر رجسٹریشن نمبر JK19-4106 محمد سہیل وانی عرف محمد ساحل ولد ارشاد احمد وانی، ساکن سیری، رام بن کی ملکیت بتایا گئی ہے۔ یہ کارروائی پولیس اسٹیشن بانہال میں درج ایف آئی آر نمبر 92/2026 کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی ہے۔
یہ مقدمہ بھارتیہ نیائے سنہتا (BNS) کی دفعات 223/49 اور مویشیوں کے خلاف جرم (PCA Act) کی دفعہ 11 کے تحت درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے مقدمے کی تفتیش اور متعلقہ قانونی ضابطوں کے تحت گاڑی کو جرائم سے حاصل شدہ آمدنی سے منسلک قرار دیتے ہوئے اس کی ضبطی کے لیے قانونی کارروائی شروع کی۔
رام بن پولیس کے مطابق ٹرک کو بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) کی دفعہ 107 کے تحت باضابطہ طور پر ضبط کیا گیا۔ ضبطی کی یہ کارروائی سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) بانہال کی موجودگی میں انجام دی گئی، جس دوران متعلقہ قانونی طریقۂ کار پر عمل کیا گیا۔
ڈسٹرکٹ پولیس رام بن نے واضح کیا ہے کہ ضلع میں غیر قانونی سرگرمیوں، بالخصوص منشیات کی اسمگلنگ اور مویشیوں کی غیر قانونی نقل و حمل میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جرائم کے ذریعے حاصل کی گئی املاک اور وسائل کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ مجرمانہ سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔
پولیس نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ضلع میں امن و قانون کی صورتحال برقرار رکھنے، جرائم پر قابو پانے اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جاتے رہیں گے۔
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