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رام بن سڑک حادثہ میں ٹرک ڈرائیور کی موت
سرینگر جموں شاہراہ پر سڑک حادثہ میں فوت ہوئے ڈرائیور کی شناخت پانپور، کشمیر کے محمد مظفر کے طور پر ہوئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 8, 2026 at 2:13 PM IST
رامبن ( نواز رونیال): جموں و گشمیر کے ضلع رامبن میں سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر رامسو کے نزریک ناچلانہ نامی علاقے میں پیر کی صبح ایک ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا جس کے نتیجے میں ٹرک ڈرائیور کی موقع پر ہی موت واقع ہوگئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایک مال بردار ٹرک زیر رجسٹریش نمبر JK02DU-9275 جموں سے سرینگر کی جانب جارہا تھا کہ ناچلانہ کے مقام پر حادثے کا شکار ہوا ہو کر شاہراہ سے نیچے کھائی میں جا گرا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی جموں کشمیر پولیس، فوج اور رامسو کے رضاکار موقع پر پہنچ گئے اور بچاؤ کارروائی شروع کی تاہم ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔
متوفی کی شناخت محمد ظفر ولد محمد قاسم ساکن پانپور، سرینگر کے طور پر ہوئی ہے۔ انچارج تھانہ بانہال انسپکٹر عاشق حسین لون نے بتایا کہ متوفی کی لاش پولیس نے اپنی تحویل میں لیکر قانونی و طبی کارروائیوں کے لیے سب ڈسٹرکٹ اسپتال بانہال پہنچایا۔
پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کرکے مزید کارروائی شروع کر دی ہے، وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ لوازمات کی تکمیل کے بعد جسد خاکی کو آخری رسومات کی انجام دہی کے لیے لواحقین کے سپرد کر دیا جائے گا۔
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