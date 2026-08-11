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وادی میں ترنگا ریلیوں کاجوش، پلوامہ میں بھی سلسلہ جاری
جموں وکشمیرکے پانپور علاقے میں تحصیلدار پانپور کی سربراہی میں ترنگا ریلی نکالی گئی،جس میں سی آر پی ایف اہلکاروں نے بھی بھرپور شرکت کی۔
Published : August 11, 2026 at 4:07 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): وادی بھر میں ترنگا ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے، جن میں اسکولی بچوں، عام شہریوں، سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے اہلکار بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ملک سے محبت اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے مقصد سے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں ترنگا ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں میں بھی آج متعدد ترنگا ریلیاں نکالی گئیں۔
پلوامہ کے پانپور علاقے میں تحصیلدار پانپور کی سربراہی میں ترنگا ریلی نکالی گئی، جبکہ پانپور میں ہی بی جے پی کے سابق ضلع صدر محمد لطیف بٹ کی قیادت میں بھی ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اسی طرح لاسی پورہ میں یونٹ ہولڈرز اور پولیس کی جانب سے مشترکہ طور پر ترنگا ریلی نکالی گئی، جس میں سی آر پی ایف اہلکاروں نے بھی بھرپور شرکت کی۔
ریلیوں میں اسکولی بچوں، مقامی لوگوں اور دیگر شرکاء نے قومی پرچم لہراتے ہوئے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور حب الوطنی کے جذبے کا اظہار کیا۔اس سلسلے میں بی جے پی کے سابق ضلع صدر محمد لطیف بٹ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر میں امن و امان قائم کرنے میں مرکزی حکومت نے ایک مثالی کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت نے بھی دفعہ 370 اور 35-A کے خاتمے کے لیے مرکزی حکومت کا ساتھ دیا، لہٰذا اصل مبارکباد کے حق دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج نوجوانوں کے ہاتھوں میں ترنگا تھمایا ہے۔
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اس موقع پر ڈی وائی ایس پی لاسی پورہ محمد یوسف نے کہا کہ ترنگے کے ذریعے ہم اپنے وطن کے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی ریلیوں کے انعقاد سے بچوں میں حب الوطنی اور قومی جذبے کو فروغ ملتا ہے۔