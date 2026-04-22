ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پہلگام حملے کی برسی: جموں میں مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کا خراجِ عقیدت، پاکستان کے خلاف احتجاج
Published : April 22, 2026 at 5:43 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): پہلگام حملے کی پہلی برسی کے موقع پر جموں خطے بھر میں مختلف سماجی اور سیاسی تنظیموں نے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور دہشت گردی کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ اس موقع پر متعدد مقامات پر تقاریب، مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ شیو سینا (یو بی ٹی) جموں و کشمیر یونٹ نے بھی شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے پاکستان کی مبینہ سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف شدید احتجاج درج کیا۔
پارٹی کارکنان نے علامتی طور پر تابوت نما پتلا نذرِ آتش کیا، جسے سرحد پار دہشت گردی کی علامت قرار دیا گیا۔ اس احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے ریاستی صدر منیش ساہنی نے کہا کہ پہلگام میں بے گناہ شہریوں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اس حملے کو نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پورے ملک پر بزدلانہ حملہ قرار دیا۔
منیش ساہنی نے الزام عائد کیا کہ پاکستان مسلسل دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے اور سرحد پار متعدد لانچ پیڈز کو فعال کیا جا رہا ہے۔ جہاں تربیت یافتہ دہشت گرد دراندازی کے منتظر ہیں۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے ڈھانچے کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اور فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ پہلگام حملے میں جاں بحق بے گناہ شہریوں کو باضابطہ طور پر شہید کا درجہ دیا جائے اور ان کے اہلِ خانہ کو تمام سرکاری مراعات، معاوضہ اور فلاحی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ انہیں انصاف اور عزت مل سکے۔
ادھر راشٹریہ بجرنگ دل جموں و کشمیر یونٹ نے بھی جموں بس اسٹینڈ کے قریب صدر راکیش بجرنگی کی قیادت میں شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر کارکنان نے پاکستان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پاکستانی پرچم کو نذرِ آتش کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ مقررین نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے آپریشن سندور کی تعریف کی اور پاکستان مخالف نعرے بلند کیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے رہنماؤں نے بھی جموں کے مہاراجہ ہری سنگھ پارک میں ایک تقریب کے دوران پہلگام حملے میں جاں بحق ہونے والے بے گناہ شہریوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
اس موقع پر پارٹی کے جموں و کشمیر صدر ست شرما، رکن پارلیمنٹ جگل کشور شرما، تنظیمی جنرل سیکریٹری اشوک کول سمیت دیگر سینئر رہنما اور کارکنان موجود تھے۔