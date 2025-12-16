ETV Bharat / jammu-and-kashmir

انکاؤنٹر میں ہلاک ایس او جی اہلکار کے اعزاز میں گلباری کی تقریب منعقد

اُدھمپور میں گزشتہ شام دہشت گردوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے مابین انکاؤنٹر کے دوران گولیوں کا تبادلہ ہوا جس دوران SOGاہلکار امجد خان ہلاک ہوئے۔

انکاؤنٹر میں ہلاک ایس او جی اہلکار کے اعزاز میں گلباری کی تقریب منعقد
انکاؤنٹر میں ہلاک ایس او جی اہلکار کے اعزاز میں گلباری کی تقریب منعقد (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : December 16, 2025 at 2:23 PM IST

جموں (محمد اشرف گنائی) : جموں و کشمیر کے ضلع اُدھم پور میں جاری انسداد دہشت گردی کارروائی کے دوران اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کے ہلاک ہوئے اہلکار امجد علی خان کا ضلع پولیس لائنز اُدھم پور میں گل باری کی تقریب کے دوران خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ گلباری کی تقریب میں ڈی جی پی جموں و کشمیر اور آئی جی پی جموں نے فوت ہوئے جوان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا۔

انکاؤنٹر میں ہلاک ایس او جی اہلکار کے اعزاز میں گلباری کی تقریب منعقد (ای ٹی وی بھارت)

اس موقع پر سینئر پولیس افسران کے علاوہ سول انتظامیہ کے افسران نے بھی فوت ہوئے ایس او جی اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانی کو سلام پیش کیا۔ آئی جی پی، جموں زون، بھیم سین توتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ’’اُدھم پور کے سوان گاؤں میں مخصوص اور خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد گزشتہ شام کارڈن اینڈ سرچ آپریشن (CASO) شروع کیا گیا تھا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’اطلاع درست ثابت ہوئی اور جیسے ہی ایس او جی کی ایک چھوٹی ٹیم علاقے میں داخل ہوئی تو چھپے دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں انکاؤنٹر ہوا۔‘‘

آئی جی پی کے مطابق ’’فائرنگ کے تبادلے کے دوران ضلع پونچھ سے تعلق رکھنے والے ایس او جی اہلکار امجد علی خان شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے طبی مرکز منتقل کیا گیا تاہم زیادہ خون بہنے کے باعث وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔‘‘

انکاؤنٹر میں ہلاک ایس او جی اہلکار کے اعزاز میں گلباری کی تقریب منعقد
انکاؤنٹر میں ہلاک ایس او جی اہلکار کے اعزاز میں گلباری کی تقریب منعقد (ای ٹی وی بھارت)

انہوں نے مزید بتایا کہ ’’ابتدائی جھڑپ کے بعد دہشت گرد گھنے جنگلات کی طرف فرار ہو گئے۔ علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور بھارتی فوج اور سی آر پی ایف کے اشتراک سے مشترکہ تلاشی و تعاقب آپریشن جاری ہے۔‘‘ آئی جی پی نے تسلیم کیا کہ علاقہ انتہائی دشوار گزار ہے، جہاں پہاڑی ساخت اور گھنا جنگلاتی احاطہ موجود ہے۔ ابتدائی انٹیلی جنس کے مطابق وہاں تین دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، جس کی تصدیق انکاؤنٹر کے دوران ہوئی۔

ا
امجد علی خان پونچھ کا رہائشی تھا (ای ٹی وی بھارت)

ادھر، امجد علی خان کی شہادت کی خبر پھیلتے ہی ان کے آبائی گاؤں میں صف ماتم بچھ گئی۔ رہائشی غم میں ڈوب گئے جبکہ مختلف سیاسی رہنماؤں اور سماجی کارکنوں نے متوفی کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی عظیم قربانی کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

ا
پولیس کے اعلیٰ افسران نے کی گلباری تقریب میں شرکت (ای ٹی وی بھارت)

