انکاؤنٹر میں ہلاک ایس او جی اہلکار کے اعزاز میں گلباری کی تقریب منعقد

انکاؤنٹر میں ہلاک ایس او جی اہلکار کے اعزاز میں گلباری کی تقریب منعقد
اُدھمپور میں گزشتہ شام دہشت گردوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے مابین انکاؤنٹر کے دوران گولیوں کا تبادلہ ہوا جس دوران SOGاہلکار امجد خان ہلاک ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 16, 2025 at 2:23 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : جموں و کشمیر کے ضلع اُدھم پور میں جاری انسداد دہشت گردی کارروائی کے دوران اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کے ہلاک ہوئے اہلکار امجد علی خان کا ضلع پولیس لائنز اُدھم پور میں گل باری کی تقریب کے دوران خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ گلباری کی تقریب میں ڈی جی پی جموں و کشمیر اور آئی جی پی جموں نے فوت ہوئے جوان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا۔
اس موقع پر سینئر پولیس افسران کے علاوہ سول انتظامیہ کے افسران نے بھی فوت ہوئے ایس او جی اہلکار کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانی کو سلام پیش کیا۔ آئی جی پی، جموں زون، بھیم سین توتی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ’’اُدھم پور کے سوان گاؤں میں مخصوص اور خفیہ اطلاع موصول ہونے کے بعد گزشتہ شام کارڈن اینڈ سرچ آپریشن (CASO) شروع کیا گیا تھا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’اطلاع درست ثابت ہوئی اور جیسے ہی ایس او جی کی ایک چھوٹی ٹیم علاقے میں داخل ہوئی تو چھپے دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں انکاؤنٹر ہوا۔‘‘
آئی جی پی کے مطابق ’’فائرنگ کے تبادلے کے دوران ضلع پونچھ سے تعلق رکھنے والے ایس او جی اہلکار امجد علی خان شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے طبی مرکز منتقل کیا گیا تاہم زیادہ خون بہنے کے باعث وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔‘‘
انہوں نے مزید بتایا کہ ’’ابتدائی جھڑپ کے بعد دہشت گرد گھنے جنگلات کی طرف فرار ہو گئے۔ علاقے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا گیا ہے اور بھارتی فوج اور سی آر پی ایف کے اشتراک سے مشترکہ تلاشی و تعاقب آپریشن جاری ہے۔‘‘ آئی جی پی نے تسلیم کیا کہ علاقہ انتہائی دشوار گزار ہے، جہاں پہاڑی ساخت اور گھنا جنگلاتی احاطہ موجود ہے۔ ابتدائی انٹیلی جنس کے مطابق وہاں تین دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، جس کی تصدیق انکاؤنٹر کے دوران ہوئی۔
ادھر، امجد علی خان کی شہادت کی خبر پھیلتے ہی ان کے آبائی گاؤں میں صف ماتم بچھ گئی۔ رہائشی غم میں ڈوب گئے جبکہ مختلف سیاسی رہنماؤں اور سماجی کارکنوں نے متوفی کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی عظیم قربانی کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
