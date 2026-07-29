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شہید نصیر احمد راتھر کو سی آر پی ایف 182 بٹالین کی جانب سے خراجِ
سی آر پی ایف کے افسران اور جوانوں نے شہید کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور انہیں سلامِ عقیدت پیش کیا۔
Published : July 29, 2026 at 4:12 PM IST
پلوامہ : سی آر پی ایف کی 182 بٹالین نے آج ضلع پلوامہ کے نائرہ گاؤں میں شہید نصیر احمد راتھر کو ان کی برسی کے موقع پر پُروقار انداز میں خراجِ عقیدت پیش کیا۔ شہید نصیر احمد راتھر، ساکن نائرہ، ضلع پلوامہ، 29 جولائی 2018 کو اپنے آبائی گاؤں میں فرض کی ادائیگی کے دوران جامِ شہادت نوش کر گئے تھے۔ وہ سی آر پی ایف کی 182 بٹالین میں تعینات تھے اور ملک کی خدمت انجام دے رہے تھے۔
اس موقع پر سی آر پی ایف کے افسران اور جوانوں نے شہید کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور انہیں سلامِ عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں مقامی لوگوں، اسکولی طلبہ، معززینِ علاقہ اور شہید کے اہلِ خانہ نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے شہید کی قربانی کو قوم کے لیے ایک عظیم مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ وطن کی خاطر دی گئی ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
تقریب کے دوران شہید کے اہلِ خانہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نصیر احمد راتھر نے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک روشن مثال قائم کی ہے، جس سے علاقے کے نوجوانوں میں حب الوطنی، جذبۂ خدمت اور ملک کے لیے قربانی دینے کا حوصلہ مزید مضبوط ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ شہادت کے بعد سے سی آر پی ایف نے ہر مرحلے پر ان کے خاندان کا ساتھ دیا ہے اور ہر ممکن تعاون فراہم کیا ہے۔ اہلِ خانہ نے بتایا کہ فورس نہ صرف ان کے دکھ سکھ میں شریک رہی بلکہ بچوں کی تعلیم اور دیگر ضروری معاملات میں بھی مسلسل رہنمائی اور تعاون کرتی رہی، جس پر وہ سی آر پی ایف کے شکر گزار ہیں۔
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آخر میں شہید کے اہلِ خانہ نے کہا کہ وہ نصیر احمد راتھر کی قربانی پر فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کی یاد ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہے گی۔